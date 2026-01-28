El PP de Ayuso activa ya todas las estructuras del partido ante un 2026 clave

Isabel Díaz Ayuso presidió este martes el primer Comité Ejecutivo Autonómico del año donde ha marcado el objetivo de activar las estructuras de partido ante un año 2026 que se presenta determinante para el futuro de la región y del país.

Para los populares madrileños éste es un año crucial pues, entre otras cuestiones es el último completo antes de 2027, que será ya netamente electoral. "Asumimos la responsabilidad de estar preparados para cualquier reto que tengamos por delante", expuso después en rueda de prensa la mano derecha de la presidenta, Alfonso Serrano.

Entre otros retos, estará organizar el Congreso del PP de Madrid ya que se cumplen cuatro años desde aquel histórico cónclave en el que Ayuso salió elegida al fin presidenta del partido tras una grave crisis con la dirección nacional de Pablo Casado que a punto estuvo de dinamitar la formación conservadora. "Es una cuestión que abordaremos cuando corresponda, en base a los estatutos y a la coordinación" con Génova, se limitó a señalar Serrano.

Durante este año que recién acaba de comenzar, decisivo según Ayuso, se van a llevar a cabo varias acciones importantes para la movilización del partido. Por ejemplo, este fin de semana están convocados los más de 1.000 concejales populares a la segunda intermunicipal que tendrá lugar en San Lorenzo de El Escorial. Unas jornadas en las que se abordarán diversas mesas con temática de impacto municipal, como la vivienda, ciberseguridad, la educación o el desarrollo turístico. Asimismo, aprovechando estas jornadas, la presidenta reunirá a sus más de 100 alcaldes.

El secretario general precisó que aún no se ha activado toda la maquinaria electoral porque no estamos en campaña. Así, aún no está sobre la mesa como asunto urgente la designación de candidatos para optar a las diferentes alcaldías de toda la región. "Sí es importante que el partido esté activo y que los concejales estén trabajando tanto para el proyecto municipal como para el proyecto autonómico y para el proyecto nacional".

Se trata de una "activación", subrayó Serrano, ante "lo que pueda venir en los próximos meses, años o quién sabe". Lo que ya está claro es que tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez Almeida volverán a ser los candidatos del PP para revalidar su mayoría absoluta en la Comunidad y en el Ayuntamiento respectivamente. Así lo confirmó la presidenta en El Mundo y el alcalde agradeció su "confianza" después, despejando así cualquier duda que pudiera existir sobre sus intenciones.

"Tenemos el mejor ticket, un ticket con mayoría absoluta en la Comunidad y en el Ayuntamiento", expuso Serrano. Ambos trabajan "como una sola persona". "Y a partir de ahí, evidentemente, el partido marcará su calendario de cara a lo que es la designación de los candidatos municipales".

Esta activación de todas las estructuras del partido incluye también a sus juventudes. Nuevas Generaciones de Madrid arrancan este año con su III Academia de la Juventud Madrileña, su campus anual que tendrá lugar el próximo fin de semana 7 y 8 de febrero en el que participarán más de 400 jóvenes para fijar la acción política de este año.

Igualmente se va a convocar a unas nuevas jornadas a los presidentes de los 21 distritos de Madrid en próximas fechas. En esta etapa los distritos y sus presidentes han sido fundamentales en la dinámica del partido regional puesto que representan la mitad del censo y del voto del Partido Popular de Madrid, explican desde la formación. Prueba de ello son los encuentros de trabajo, distrito a distrito, que se vienen desarrollando en el último año y que terminarán en mayo de 2026.

Además, la propia dirección regional del partido estará presente en los comités ejecutivos locales de los 30 municipios más grandes de la región de cara a coordinar la estrategia de este año. Estos encuentros empezarán a celebrarse ya esta semana. Igualmente, los populares han configurado una serie de iniciativas para que todas las sedes locales estén activas y con la actividad sectorial constante de cada municipio.

Otro de los puntos en los que se va a seguir trabajando es el contacto permanente con la sociedad civil. El Partido Popular de Madrid ha participado en cerca de 300 encuentros sectoriales en el último año y para este que acaba de comenzar el objetivo es seguir teniendo una presencia permanente con entidades y asociaciones de todos los ámbitos civiles de la Comunidad de Madrid.