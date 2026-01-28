Así será el futuro intercambiador de Conde Casal por el que pasan 65.000 viajeros diarios

1 / 5

El Consejo de Gobierno conocerá este miércoles la propuesta de adjudicación de las obras del nuevo intercambiador de transportes de Conde de Casal, que contará con una inversión de 28,5 millones de euros. El proyecto, cuyo contrato tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, permitirá mejorar la movilidad de 65.000 viajeros diarios cuando entre en funcionamiento en el primer semestre del próximo año. El Ejecutivo autonómico invertirá en total 40 millones en la construcción de esta infraestructura.