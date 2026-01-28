Barajas activa el plan invernal y confirma retrasos en vuelos por la nieve y el hielo

Aena ha puesto en marcha el plan de actuaciones invernales en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para hacer frente a la intensa nevada que ha caído especialmente en la Sierra de Madrid y también la zona norte de la capital.

El gestor ha recomendado a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las aerolíneas. A las 11:00 horas, ha confirmado algunos retrasos en "operaciones" debido a que los equipos de limpieza "están trabajando en áreas de movimiento de aeronaves".

Más tarde, ha añadido que las tareas son específicamente de deshielo de aeronaves y se han llevando a cabo "en una de las cuatro pistas del aeropuerto". También insta a los pasajeros a consultar el estado de sus vuelos, debido a que "esta situación provoca demoras en vuelos".

📣 Debido a las condiciones meteorológicas por #nieve, en el Aeropuerto AS #Madrid-Barajas se han ralentizado las operaciones y los equipos de limpieza están trabajando en áreas de movimiento de aeronaves. 👉 Consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo.

✅ La prioridad es la… pic.twitter.com/2S5WVxlCFG — Aena (@aena) January 28, 2026

Pasadas las 13:00 horas, Aena ha informado que el aeropuerto ya opera con normalidad. "Todo el campo de vuelo se encuentra en condiciones de operación normal", han actualizado en sus redes sociales.

📣 Actualización sobre el #Aeropuerto AS #Madrid-Barajas. ✅El aeropuerto opera ya con sus 4 pistas y todo el campo de vuelo se encuentra en condiciones de operación normal 🛫 📲 Te recomendamos consultar el estado de tu vuelo con la compañía aérea por posibles demoras… https://t.co/aeTrF5PLru — Aena (@aena) January 28, 2026

Ya antes, el Ayuntamiento de Madrid había activado también el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, en fase de alerta y seguimiento ante el temporal de lluvia. Entre otras cosas, el Consistorio ha desplegado máquinas de limpieza en los distritos de Hortaleza, Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo

La nevada también ha afectado al servicio de Cercanías de Madrid, que ha sufrido retrasos. La circulación ferroviaria entre Cercedilla y Segovia se encuentra suspendida, habiéndose establecido lanzaderas alternativas.

En cuanto a la situación en las carreteras, son la A-6 y la A-1 las que sufren las peores consecuencias. De hecho, la DGT ha cortado al tráfico rodado la A-6, en su tramo entre Guadarrama y Aravaca.