El intenso temporal de lluvia y nieve que sacude parte de la Comunidad de Madrid, especialmente la zona norte y este, está provocando afecciones a la movilidad, circulación y transporte público.

Las nevadas se están produciendo con intensidad a una cota aproximada de 600 metros en la zona oeste y 1.000 metros en el norte de la Comunidad.

Según han indicado desde el servicio de información de la Dirección General de Tráfico (DGT), es obligatorio el uso de cadenas en la A-1 en Somosierra; en la M-607 en Colmenar Viejo; y en la A-6 y la AP-6, entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia). También resulta obligatorio su uso en todos los puertos de la red regional.

Con datos de las 10:15 horas, la A-6 estaba intransitable con vehículos embalsados principalmente en la zona de Torrelodones y Galapagar. Así, ha sido cortada al tráfico rodado la mañana de este miércoles entre Guadarrama y Aravaca.

Más tarde, la DGT ha abierto los accesos de la A-6 que estaban cerrados, pasando la carretera a nivel amarillo. Se mantiene prohibido el acceso de camiones o articulados.

❄️En este momento, hay más de 130 carreteras afectadas por nieve, 23 de la red principal:

‼️Intransitable por Limpieza de la vía:

⚫️Madrid A6 desde Guadarrama hasta Aravaca. pic.twitter.com/NhujNWTfPY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 28, 2026

Además, pasadas las 11:00 horas, la DGT ha solicitado a los conductores de la M-40 en sentido A1, dejar libre libre el carril izquierdo para el paso de los vehículos quitanieves.

Entre los municipios más afectados se encuentran, entre otros: San Agustín de Guadalix, El Molar, Lozoyuela, La Cabrera y su entorno, Las Rozas, Majadahonda, Las Matas, Villanueva de la Cañada, Horcajo de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Chapinería, Colmenar Viejo y Tres Cantos.

Varios de estos Ayuntamientos de la sierra madrileña y alrededores han cancelado toda actividad lectiva y municipal. En el kilómetro 50 de la A-1, a la altura de Venturada, se han visto imágenes de coches parados atrapados.

También el servicio de tren entre Cercedilla y Segovia se encuentra interrumpido por la acumulación de nieve en la infraestructura y las líneas C8 y C10 de Cercanías sufren retrasos.

A primera hora de la mañana, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias de la Comunidad de Madrid. Esta situación se activa cuando "es necesaria la intervención de los medios".

Por su parte, el Ayuntamiento ha activado el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, en fase de alerta y seguimiento. A su vez, ha desplegado máquinas de limpieza que trabajan ya esparciendo salmuera en los distritos de Hortaleza, Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo.

La DGT también mantiene activado un operativo de 90 profesionales y 30 máquinas quitanieves.

"La situación está empeorando"

Son varias las personas residentes de municipios como Guadarrama y Torrelodones las que confirman a Libertad Digital no haber podido acudir a sus trabajos porque "las carreteras están colapsadas". Allí, ya se pueden ver mantos de nieve que cubren carreteras y calles.

En Tres Cantos, la situación cada vez es más intensa. "He salido de mi casa a las 7:30 horas y solo llovía. En media hora me han llegado imágenes con una capa de nieve impresionante", confirma otra residente del barrio. En Paracuellos del Jarama, "la situación está empeorando".

🔴 La Comunidad de Madrid activa el Plan de Inclemencias Invernales por nieve pic.twitter.com/ZfsHZOjUG9 — Libertad Digital (@libertaddigital) January 28, 2026

Pasadas las 10:00 horas, también ha empezado a nevar con intensidad en los barrios del centro de la capital. En apenas minutos, se ha creado un manto blanco.