Las impresionantes imágenes de la gran nevada en la Comunidad de Madrid
El temporal que sacude la región ha dejado abundantes incidencias, especialmente en las carreteras de la Sierra y también en la zona norte de la capital.
Decenas de personas intentan mover un coche atravesado en la carretera ante la nevada que se está registrando en la Comunidad de Madrid.
Según han indicado desde el servicio de información de la Dirección General de Tráfico (DGT), es obligatorio el uso de cadenas en la A-1 en Somosierra; en la M-607 en Colmenar Viejo; y en la A-6 y la AP-6, entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia). También resulta obligatorio su uso en todos los puertos de la red regional.
Las nevadas se están produciendo con intensidad a una cota aproximada de 600 metros en la zona oeste y 1.000 metros en el norte de la Comunidad.
Varias personas durante la nevada que esta cayendo en la Comunidad de Madrid este 28 de enero.
La nevada ha dejado impresionantes mantos blancos, como este a primera hora de la mañana en Torrelodones.
Varias personas tratan de sacar un coche de la nieve en la Sierra.
Varios vehículos tienen problemas para circular con la nieve por la M-607.
Pasadas las 10:00 horas, ha comenzado a nevar en el centro de la capital.
Varios Ayuntamientos de la sierra madrileña y alrededores han cancelado toda actividad lectiva y municipal.
El servicio de tren entre Cercedilla y Segovia se encuentra interrumpido por la acumulación de nieve.
En el kilómetro 50 de la A-1, a la altura de Venturada, varios coches se han quedado atrapados por la intensa nevada.
El intenso temporal de lluvia y nieve que sacude parte de la Comunidad de Madrid, especialmente la zona norte y este, está provocando afecciones a la movilidad, circulación y transporte público.
La zona de Azca y Torre Picasso en Madrid ha amanecido nevada.
La zona de Azca y Torre Picasso en Madrid ha amanecido nevada.