Cae la preocupación por el tráfico y la limpieza en Madrid, mientras aumenta el problema de la vivienda

Vivir en Madrid merece, de media, un 7,7 sobre 10, según la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos que ha presentado este jueves el Ayuntamiento. La encuesta, realizada entre el 19 de septiembre y el 30 de octubre de 2025, se apoya en 8.593 entrevistas.

A pesar de la buena puntuación, la portavoz municipal y vicealcaldesa, Inma Sanz, sí ha reconocido que la vivienda se mantiene, una vez más, como el principal quebradero de cabeza para los madrileños. Pero no es una excepción de la capital, ha matizado la vicealcaldesa. "Está ocurriendo encuesta tras encuesta también a nivel nacional para todos los españoles", ha asegurado.

A cierta distancia aparece la sanidad, que se coloca en segundo lugar, y entra con fuerza en el podio una preocupación que el año pasado no figuraba entre las primeras: el alto coste de vida.

En esa foto fija hay también buenas noticias. Varios problemas que durante años han encabezado el ranking de inquietudes pierden peso: el tráfico y los atascos dejan de ser una obsesión mayoritaria. Así, solo un 10% de los encuestados los sitúa entre los tres principales problemas de la ciudad, frente al 22,8% que lo hacía en 2024.

Por su parte, la contaminación sigue la misma senda descendente, al igual que los problemas de limpieza, que bajan del 16,4% al 15,3%.