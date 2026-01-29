El temporal rompe la bandera de España en Colón y deja una imagen insólita

La bandera de España de la Plaza de Colón estuvo este miércoles ondeando rasgada durante varias horas a consecuencia del episodio de nieve, lluvia y fuerte viento registrado en Madrid. La rotura se produjo a primera hora de la mañana, dejando una escena insólita en uno de los puntos más míticos de la capital.

Fue La Armada, por ser la institución encargada de su custodia, quien retiró la enseña poco antes del mediodía para evitar que el daño fuera mayor. También con el compromiso de sustituirla. Y es que, aunque la bandera es propiedad del Ayuntamiento de Madrid, es La Armada la que se ocupa habitualmente de izarla, arriarla y colocarla a media asta cuando procede.

Un día después del incidente, el Consistorio ha explicado que la rotura "se produjo por el mal tiempo y lo que se hizo fue bajarla" para proceder "a sustituirla en breve".

28.01.2026. Plaza de Colón, Madrid. Bandera completamente rajada. Infame. pic.twitter.com/4KHBoJAmXm — Vivi (@viviviquetevi) January 28, 2026

La vicealcaldesa, Inma Sanz, también ha hablado de los plazos que se barajan para que la enorme bandera regrese a su lugar. Así, ha calculado que podría volver a izarse en Colón "este fin de semana".

La bandera tiene una superficie de 294 metros cuadrados, mide 21 metros de largo por 14 de ancho, pesa 35 kilos y se sostiene sobre un mástil de 50 metros de altura y cerca de 20 toneladas de peso.