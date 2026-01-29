Leguina, junto a Ayuso: "Yo sigo siendo miembro del PSOE gracias a un juicio que le gané a Pedro Sánchez"

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid cumple su XXV aniversario y la Real Casa de Correos acogió este jueves un acto conmemorativo en el que asistieron, entre otros, el actual presidente de este organismo y exmandatario madrileño, Joaquín Leguina, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Leguina fue el encargado de cerrar el acto con una breve intervención que concluyó con una escueta frase cargada de significado: "Yo sigo siendo miembro del PSOE gracias a un juicio que le gané a Pedro Sánchez". El pasado noviembre la Audiencia Provincial de Madrid falló que la dirección del partido vulneró el derecho de asociación del expresidente autonómico al expulsarle del partido en 2022, revocando así una resolución judicial anterior que había avalado la actuación de la cúpula de Ferraz.

El tribunal fundamentó su decisión no en el motivo de la sanción, sino en una "dilación injustificada" en la tramitación del expediente. Los magistrados señalaron que la ausencia de un plazo máximo en la normativa interna del partido para mantener una suspensión cautelar colocó al afiliado en un estado de incertidumbre inaceptable, creando una "laguna" que permitió apartarle 'de facto' de forma indefinida.

El conflicto se originó en 2021, cuando la Ejecutiva Federal del PSOE, con Pedro Sánchez al frente, abrió un expediente de expulsión contra Leguina y Nicolás Redondo Terreros por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la campaña de las elecciones madrileñas, un respaldo que el partido consideró una falta muy grave.

Leguina subrayó que hace 25 años la Cámara de Cuentas regional era "completamente diferente" a la actual poniendo el foco en lo importante de que "se gaste bien". "Estoy contentísimo, no de haber sido presidente, que también, sino de ver cómo la institución va para arriba, cada vez más querida. Yo me alegro mucho porque los que le han hecho subir más han sido los que me han seguido a mí, es decir, mis adversarios políticos, que dejaron de ser hace mucho adversarios".

Desde su creación, la Cámara de Cuentas ha emitido más de 450 informes de todo el sector público madrileño, como la Administración regional, entidades locales, empresas públicas, fundaciones, organismos autónomos o universidades y la presidenta recordó que 2023 la Asamblea aprobó la renovación de su composición eligiendo a Leguina como presidente, a quien agradeció su labor.

En su intervención, Ayuso indicó que el control a los gobiernos se hace políticamente, a través de la Asamblea; a nivel interno, mediante la Intervención General; y el externo, gracias a esta Cámara de Cuentas, que realiza su trabajo "desde la más absoluta independencia".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid, de hecho, es el que más se somete al control parlamentario y esto es por sesiones, pero también por el volumen de las iniciativas", dijo, a la vez que destacó las más de ocho millones de visitas en el Portal de Transparencia donde se da información de más de 150.000 contratos al año.

"Los mecanismos de control de los poderes públicos son instrumentos de los que se dota el Estado de derecho para asegurar un correcto equilibrio entre ellos, especialmente entre el Legislativo y el Ejecutivo, y siempre tratando de evitar desviaciones de poder, corrupción y tentaciones autocráticas", aseveró.

Por ello, Ayuso insistió en que es fundamental la defensa del Estado de derecho porque cuando "se huye" de él y "se amnistía a quienes cometen graves delitos", se consigue que "la inseguridad jurídica, la opacidad, la arbitrariedad y la paralegalidad" se puedan volver estructurales. "Entonces es cuando todo cae, desde la confianza ciudadana a la propia prosperidad misma". También cuando "se abusa de los decretos o se paraliza la fiscalización política y presupuestaria de un gobierno".