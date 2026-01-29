Multitudinario funeral en La Almudena impulsado por Ayuso: "El pueblo de Madrid, con las víctimas de Adamuz"

Pasaba una hora desde que el funeral celebrado en el Pabellón Carolina Marín de Huelva, y que estuvo presidido por los Reyes, comenzara cuando arrancó en la catedral de Santa María la Real de la Almudena otro organizado por el Arzobispado de Madrid.

La presidenta madrileña había enviado una carta al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, solicitándole una misa en recuerdo de los fallecidos en el accidente de Adamuz, 45 personas de las cuales siete eran madrileñas.

"Es mucho sufrimiento que están pasando los familiares y demás allegados de los fallecidos, por lo que considero que la mencionada Eucaristía sería de enorme alivio y acompañamiento para quienes tanto quieren a las víctimas; y también, un loable gesto de recuerdo de estas", señalaba Isabel Díaz Ayuso en su misiva, donde indicaba que "al celebrarse en La Almudena, representaría un testimonio de condolencias y solidaridad en nombre del conjunto de todos los españoles, no solo de los madrileños, quienes, no me cabe duda, sienten una profunda tristeza por la desgracia de Adamuz".

Cobo contestó a la presidenta fijando la fecha y la hora e informándole de que asistirían los tres obispos de la Provincia Eclesiástica (Getafe, Alcalá y Madrid). Y así ha sido. Junto a ellos y la jefa del Ejecutivo regional, acudió el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; la vicealcaldesa, Inma Sanz; consejeros del gobierno de Ayuso, como el de Presidencia, Miguel Ángel García; la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz; así como diputados regionales y concejales, entre otros.

El Gobierno central estuvo representado únicamente por su delegado en Madrid, Francisco Martín. Y por parte del PSOE se pudo ver a su portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto. Nadie más. Más Madrid, principal grupo en la oposición tanto en la Cámara de Vallecas como en el Palacio de Cibeles, no estuvo presente en la multitudinaria misa. Fuentes del Arzobispado indicaron a Europa Press que asistieron más de 1.500 personas. "El pueblo de Madrid, con las víctimas de Adamuz", escribió después la presidenta en X.

El pueblo de Madrid, con las víctimas de Adamuz 🇪🇸 pic.twitter.com/MF2Opq5P3H — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 29, 2026

Y es que la izquierda madrileña, y en particular esta formación, había arremetido con dureza contra Ayuso por querer celebrar un funeral en Madrid, una idea que la Iglesia de Madrid ya estaba barajando desde antes de recibir la misiva, según confirmaron fuentes eclesiales a la citada agencia. Para la formación liderada por Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, no era adecuado celebrar este tipo de actos "cuando se instrumentaliza el dolor de las víctimas para ganar protagonismo y para atacar a los adversarios políticos".

"Si no es la protagonista, se muere", lanzó Bergerot la semana pasada. "No sé si sabrá la portavoz de Más Madrid que en la misa no hablo yo. A lo mejor es importante que vaya alguna vez a representar también a los ciudadanos, que llevan en el pecado tener fe, y que, por tanto, de vez en cuando van a la misa", le indicó la presidenta, quien expuso que "una misa es simplemente un sentido homenaje que reconforta a víctimas, que reconforta a las familias; es un homenaje que une en el duelo, en el luto, y que es de profundo respeto", le contestó después Ayuso.

"La Eucaristía - señalan fuentes de la Comunidad de Madrid - ha sido un gesto de recuerdo y oración por las personas fallecidas, así como de acompañamiento espiritual a los heridos y a sus familias. La misa funeral ha estado abierta a la participación de fieles y ciudadanos que han se han unido por su eterno descanso y deseando el pronto restablecimiento de los heridos".