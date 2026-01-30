Así es la experiencia inmersiva y gratuita de Los Bridgerton que toma el centro de Madrid

Madrid se convierte durante varios días en el epicentro del universo de Los Bridgerton. Con motivo del estreno de la cuarta temporada, Netflix ha organizado un evento gratuito en pleno centro de la capital que permitirá a los seguidores de la serie adentrarse en su estética y ambiente, participar en actividades interactivas y optar a encuentros presenciales con algunos de sus actores protagonistas.

La Plaza de Callao acoge un gran espacio tematizado inspirado en la Regencia inglesa, con escenarios decorados, flores, photocalls y personal caracterizado con trajes y vestidos de época. El objetivo del evento es recrear el universo visual de la serie y ofrecer a los fans una experiencia cercana a su mundo.

Durante las jornadas, los asistentes pueden recorrer el recinto, hacerse fotografías en los distintos espacios y participar en las dinámicas planteadas por la organización.

Uno de los principales atractivos de la experiencia es la posibilidad de conseguir una máscara, elemento central de la ambientación del evento. Algunas de estas máscaras incluyen premios directos, como descuentos en comercios y otras sorpresas.

Además, todas las máscaras cuentan con un código QR que permite a los participantes registrarse y completar un cuestionario sobre la serie. Aquellos que respondan correctamente entran en el sorteo de una invitación doble para asistir a uno de los dos actos exclusivos organizados en Madrid: el Té con Los Bridgerton o el Baile de Máscaras.

Los actores visitarán Madrid

Netflix ha confirmado que varios actores protagonistas de la serie visitarán Madrid los días 16 y 17 de febrero. En esas fechas se celebran los dos eventos especiales vinculados a la promoción de la cuarta temporada.

En el Té con Los Bridgerton, los asistentes podrán conversar con los intérpretes y plantearles preguntas en un formato cercano, similar a un coloquio. Por su parte, el Baile de Máscaras recrea la atmósfera del primer episodio de la nueva temporada, con una celebración inspirada en la escena protagonizada por Benedict y Sophie, conocida como la Dama Plateada, y la presencia de distintas personalidades invitadas.

Fechas y datos prácticos

El evento principal en la Plaza de Callao se celebra del 29 de enero al 1 de febrero y es gratuito. El acceso está abierto a todos los públicos.

Desde la organización han confirmado que habrá suficientes máscaras disponibles durante los cuatro días del evento, de modo que cualquier persona interesada podrá participar en la experiencia y optar a los premios asociados.