Ayuso contra Sira Rego y su intención de prohibir que los menores vayan a los toros

El Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego quiere impedir la entrada de menores de edad a eventos donde se ejerza violencia contra animales, como corridas de toros, a través de la reforma de ampliación de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, insistió este jueves en que el Ejecutivo regional no lo va a permitir.

Para Novillo, de cuya Consejería depende el Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, "no solo estamos en contra de esa prohibición, sino que fomentamos la asistencia de jóvenes y familias a las corridas de toros, para dar a conocer una de las demostraciones culturales más importantes de nuestro país y buscar, como así estamos consiguiendo, un relevo generacional en la afición a la fiesta de los toros".

El consejero considera que se trata de una medida que, una vez más, coarta la libertad y va en contra de la cultura más enraizada en España. "Y, como siempre, va a haber una respuesta social, como estamos viendo, de apoyar cada vez más lo que es una esencia como es la fiesta de los toros", subrayó Novillo.

Asimismo, indicó que "es nuestra obligación por ley dar a conocer una cultura que está protegida precisamente en la ley, ya que es patrimonio cultural de todos los españoles". "Todo lo que hagan en contra de esta fiesta se les va a devolver con más asistencia, más récord de asistencia, como estamos viendo este año en las plazas de toros", aseguró el consejero, que recordó que las competencias en espectáculos de esta índole, su regulación, está en las comunidades autónomas.