Colmenar Viejo celebra este sábado La Vaquilla, su fiesta histórica de Interés Turístico Nacional

La localidad madrileña de Colmenar Viejo celebrará el sábado 31 de enero su tradicional Fiesta de La Vaquilla, uno de los eventos más representativos del municipio, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1986. La cita reunirá a 26 Vaquillas, entre infantiles y adultas, que recorrerán las calles desde las 16:00 horas antes de realizar su exhibición en la Plaza del Pueblo, punto central del programa.

La Vaquilla es una de las tradiciones más antiguas de Colmenar Viejo, con orígenes que podrían remontarse a la época romana o incluso a rituales prehistóricos, según algunos estudios como los del antropólogo Julio Caro Baroja. En su actual formato, se celebra desde al menos el siglo XIII, y se ha mantenido como una de las fiestas de mayor arraigo local.

Cada grupo participante, denominado Vaquilla, está formado por un mayoral, varios vaquilleros y un taleguero. Desfilan por las calles con un armazón de madera cubierto por pañuelos, mantones de Manila, flores y abalorios, simulando la figura de una vaca. La estructura lleva cuernos en la parte frontal y se adorna de forma muy elaborada.

Programa completo y puntos clave

La fiesta comenzará a las 16:00 horas con la salida de las Vaquillas desde sus respectivos locales o viviendas. A las 17:00 horas, se leerá el pregón desde el Ayuntamiento a cargo de Jesús Vergara, de la Vaquilla "Loquilla", que este año celebra su 25 aniversario.

Desde las 17:03 horas, se celebrará el baile de las 26 Vaquillas en la Plaza del Pueblo, donde se ha instalado un graderío con 600 localidades. Durante esta exhibición, cada Vaquilla realiza un baile que simula embestidas mientras los vaquilleros agitan pañuelos y hacen sonar las hondas.

A las 18:30 horas se entregarán los premios infantiles, y a las 19:00 horas, los correspondientes a las Vaquillas adultas. Después, la Asociación de Vaquiller@s distinguirá a los mejores bailes y mayorales en ambas categorías.

El broche final tendrá lugar a las 20:00 horas en el Pósito Municipal, con el simbólico baile y muerte de la Vaquilla "Loquilla", seguido de una degustación gratuita de rosquillas y sangría.

El desfile cuenta con ocho Vaquillas infantiles, que abrirán la exhibición en la Plaza del Pueblo, entre ellas Colmenera, Escandalosa II, Candelaria o Lucera. A continuación participarán 18 Vaquillas de adultos, como Salerosa, Espabilá, Loquilla, Arrimadita o Chisconera. Cada una de ellas parte desde un punto diferente de la localidad.