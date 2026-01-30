Las polémicas ausencias de Reyes Maroto y Más Madrid en los actos de recuerdo a las víctimas del Holocausto

Madrid amanece con un ligero manto de nieve
Lucía Fernández
Madrid
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado del presidente del Pleno, Borja Fanjul, y representantes de los grupos municipales, participaron este miércoles en el acto institucional de conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, organizado por el Ayuntamiento en coordinación con el Centro Sefarad-Israel y la Comunidad Judía de Madrid en la Casa de la Villa y que ha contado con el testimonio de Denise Papo, superviviente del Holocausto.
A este acto no acudió la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto y el alcalde le ha exigido este viernes que explique "el porqué de su antisemitismo". Almeida cree que sus justificaciones para no asistir son puro "choteo". "Dejó de nevar a las 11 de la mañana, que no insulte la inteligencia de los madrileños porque el acto fue a las 6 de la tarde", ha lanzado a la socialista desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Para el regidor esta ausencia responde "sencillamente a un tufo antisemita que desgraciadamente se tiene en una ciudad tan abierta como Madrid". "No hubo nadie del Partido Socialista, nadie tuvo la decencia de ir al acto de conmemoración del Holocausto y algún día nos tendrán que explicar el porqué de su antisemitismo". En cambio, sí acudió Más Madrid.
En donde se ausentó la formación de ultraizquierda fue del acto celebrado este viernes en la Asamblea, una cita que se celebra en la Cámara madrileña desde el año 2000 y que se enmarca también dentro del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.
La ceremonia ha estado dirigida por el politólogo e historiador José Antonio Lisbona y ha contado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio y de la encargada de Negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich. Asimismo, también han acudido los embajadores de Polonia, Austria y Ucrania, además de representantes de las embajadas de Alemania, Israel, Francia, Rumanía y Bosnia y Herzegovina.
Además, han estado presentes consejeros del Gobierno regional, diputados del Parlamento madrileño, el portavoz del PP y el portavoz adjunto de Vox, alcaldes de localidades de la Comunidad de Madrid y representantes de numerosas instituciones. Por parte del PSOE, en esta ocasión, han estado presentes Diego Cruz, vicepresidente tercero de la Mesa de la Asamblea, y la diputada Tatiana Jiménez.
Durante su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado que los movimientos totalitarios sigan tratando de instalar en Occidente “el odio a Israel y el pueblo judío”, utilizando universidades, medios de comunicación, plataformas audiovisuales, ciclos culturales, boicoteando espectáculos deportivos o empresas colonizadas como negocio político o económico. “La Comunidad de Madrid no va a contribuir al suicidio de nuestra civilización y del proyecto europeo”, ha manifestado la jefa del Ejecutivo autonómico. “Nada ni nadie puede estar por encima de la ley, cada vida es sagrada y, solo en el respeto a la pluralidad, la convivencia puede darse como tal”, ha enfatizado.
La presidenta ha subrayado que la historia de España no puede entenderse “sin la cultura judía”, y ha resaltado la importancia de sus aportaciones culturales, sociales, científicas, políticas y religiosas. A su juicio, para recordar lo sucedido hace 81 años en Auschwitz “no hace falta ser judío o israelí”, sino “amar la vida, la libertad y la verdad”. “Lo hacemos también por los que están por venir, por las nuevas generaciones y aquellos a los que arrebataron su vida, contra la intolerancia, el totalitarismo y por nuestro futuro en común y en libertad”, ha añadido.
Para Díaz Ayuso, rememorar el Holocausto implica decirle al mundo “que el recuerdo no es un ejercicio nostálgico y que la libertad y la vida son los dos bienes más preciados que tiene el hombre”, además de que “olvidar es condenarse a estar perdido, el camino a la esclavitud, al sometimiento a manos del fanatismo y a repetir los horrores del hombre”.
En el transcurso el acto, se ha celebrado el tradicional encendido de velas, a cargo de alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol-Colegio Estrella Toledano, de Alcobendas; se ha realizado una lectura por parte de los escolares, la bendición del rabino Moisés Chicurel y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del nazismo. Asimismo, los asistentes han podido escuchar el testimonio en primera persona de Denise Papo, superviviente del Holocausto.