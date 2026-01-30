Las polémicas ausencias de Reyes Maroto y Más Madrid en los actos de recuerdo a las víctimas del Holocausto

2 / 9

A este acto no acudió la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto y el alcalde le ha exigido este viernes que explique "el porqué de su antisemitismo". Almeida cree que sus justificaciones para no asistir son puro "choteo". "Dejó de nevar a las 11 de la mañana, que no insulte la inteligencia de los madrileños porque el acto fue a las 6 de la tarde", ha lanzado a la socialista desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Para el regidor esta ausencia responde "sencillamente a un tufo antisemita que desgraciadamente se tiene en una ciudad tan abierta como Madrid". "No hubo nadie del Partido Socialista, nadie tuvo la decencia de ir al acto de conmemoración del Holocausto y algún día nos tendrán que explicar el porqué de su antisemitismo". En cambio, sí acudió Más Madrid.