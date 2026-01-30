Wunderkammer: el universo de Ana Juan llega a Madrid

CentroCentro acoge desde el 29 de enero hasta el 3 de mayo de 2026 la exposición Wunderkammer, un proyecto creado y producido expresamente para este centro por la ilustradora y artista Ana Juan. La muestra, de entrada gratuita, se presenta como un espacio de pensamiento y proceso creativo en el que la autora articula su propio universo visual a partir del dibujo, su lenguaje de trabajo principal.

El término Wunderkammer, que en alemán alude a una cámara de maravillas, da nombre a un planteamiento expositivo en el que Ana Juan ha trabajado durante el último año. Según el planteamiento del proyecto, no se trata de un gabinete de curiosidades tradicional ni de una exposición retrospectiva. La artista utiliza este concepto como marco para traspasar su trayectoria como ilustradora y ampliar su investigación dentro del dibujo contemporáneo.

Universo narrativo abierto al espectador

La exposición se configura como un espacio en el que la autora enfrenta y ordena su manera de entender el mundo. El recorrido propone un muestrario iconográfico de seres y figuras imaginarias que se relacionan, conviven y se transforman, permitiendo que cada visitante establezca sus propias conexiones narrativas entre las obras.

El trabajo presentado en Wunderkammer mantiene el dibujo como medio de expresión principal, entendido por la artista como el lenguaje con el que se relaciona y dialoga con la realidad. Las obras se muestran inicialmente sobre papel, siguiendo procedimientos clásicos, para después derivar hacia otros lenguajes como la escultura o la animación.

La exposición permite observar la evolución de estas investigaciones formales, así como la continuidad del dibujo como nexo entre los distintos formatos. Las piezas reflejan un proceso de trabajo en el que el lenguaje tradicional del dibujo se desarrolla hacia planteamientos contemporáneos sin abandonar su base técnica.

Cada obra presente en la muestra plantea una narración propia que se extiende y se enlaza con otras dentro del conjunto expositivo. El planteamiento recuerda a la estructura de Las Metamorfosis de Ovidio, donde cada historia se integra en un relato mayor. En este sentido, cada elemento funciona como parte de un universo global, sin un recorrido cerrado ni una lectura única.

Trayectoria de Ana Juan

Ana Juan nació en Valencia en 1961 y se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de esa ciudad. En 1983 se trasladó a Madrid, donde reside desde entonces. Se dio a conocer a través de publicaciones como Madriz y La Luna, y mediante colaboraciones en prensa en diarios como El País y El Mundo.

A lo largo de su carrera ha desarrollado un amplio trabajo internacional en ilustración editorial, con portadas para libros y carteles, y colaboraciones destacadas para The New Yorker, revista para la que ha realizado numerosas cubiertas, entre ellas Solidarité, publicada con motivo del atentado contra Charlie Hebdo en enero de 2015.

Como ilustradora de libros ha firmado títulos como Snowhite, Demeter, Frida, The Night Eater o Amantes. Su trayectoria ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Nacional de Ilustración del Ministerio de Cultura en 2011 y la Medalla de San Carlos de la Facultad de Bellas Artes de Valencia en 2012.

La exposición está comisariada por Inmaculada Corcho Gómez, licenciada en Historia del Arte y directora del Museo ABC de dibujo e Ilustración y de la Fundación Colección ABC desde 2007. Su trayectoria profesional se ha centrado en la gestión, conservación y difusión de colecciones, así como en el comisariado de proyectos expositivos nacionales e internacionales vinculados al dibujo y la ilustración contemporánea.