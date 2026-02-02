Almeida ofrece al Gobierno lecciones de "cómo ejecutar una obra" ante la parálisis en Campamento

José Luis Martínez-Almeida ha presumido este lunes de la "rapidez" a la que avanzan las obras de soterramiento de la A-5 en comparación a la inacción que, a su juicio, está caracterizando la gestión del Gobierno central en la denominada como Operación Campamento.

En sintonía con lo que ya hizo en el último Pleno del Ayuntamiento, el alcalde ha vuelto a denunciar que en los terrenos dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez "se sigue sin trabajar". "No podemos esperar a la vivienda en Campamento. No podemos esperar a que se inicie una demolición que no se ha iniciado realmente. Ni podemos estar sujetos a la agenda del presidente del Gobierno", ha zanjado durante su visita a las obras para asistir a la conexión de dos frentes de excavación del túnel.

Un paso más en el soterramiento de la A-5. Avanzamos en el Paseo Verde del Suroeste cumpliendo los plazos: ya hay 1,3 km de túnel continuo, que abrirá al tráfico en noviembre, uniendo barrios y mejorando la calidad de vida de los vecinos. pic.twitter.com/tPrwsAlXsE — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 2, 2026

En este sentido, Almeida ha ofrecido a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicarle "cómo se ejecuta una obra con rapidez y en plazos". También ha instado al Ejecutivo central a que "se ponga las pilas" en el inicio de la urbanización y edificación de las 10.700 viviendas prometidas "lo antes posible".

Y es que desde hace varias semanas, Rodríguez y Almeida se han intercambiado reproches a cuenta de quién está bloqueando el avance de Campamento. Este lunes, el alcalde ha vuelto a insistir en que es el Consistorio el que ha detectado una "falta de documentos" que tendría que remitir el mencionado Ministerio y que impide el avance real.

"Esto no es cuestión de decir que se inicia la demolición y que tres semanas después se puede comprobar prácticamente nadie está trabajando hoy", ha asegurado Almeida. Como también dijo en Cibeles, ha exigido que no se "tome el pelo" a los madrileños.