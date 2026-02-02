Menú

Almeida ofrece al Gobierno lecciones de "cómo ejecutar una obra" ante la parálisis en Campamento

El alcalde ha reiterado que "nadie está trabajando" en la Operación Campamento y ha instado a Sánchez a "ponerse las pilas".

El alcalde ha reiterado que "nadie está trabajando" en la Operación Campamento y ha instado a Sánchez a "ponerse las pilas".
Almeida visita las obras de soterramiento de la A-5. | @AlmeidaPP_

José Luis Martínez-Almeida ha presumido este lunes de la "rapidez" a la que avanzan las obras de soterramiento de la A-5 en comparación a la inacción que, a su juicio, está caracterizando la gestión del Gobierno central en la denominada como Operación Campamento.

En sintonía con lo que ya hizo en el último Pleno del Ayuntamiento, el alcalde ha vuelto a denunciar que en los terrenos dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez "se sigue sin trabajar". "No podemos esperar a la vivienda en Campamento. No podemos esperar a que se inicie una demolición que no se ha iniciado realmente. Ni podemos estar sujetos a la agenda del presidente del Gobierno", ha zanjado durante su visita a las obras para asistir a la conexión de dos frentes de excavación del túnel.

En este sentido, Almeida ha ofrecido a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicarle "cómo se ejecuta una obra con rapidez y en plazos". También ha instado al Ejecutivo central a que "se ponga las pilas" en el inicio de la urbanización y edificación de las 10.700 viviendas prometidas "lo antes posible".

Y es que desde hace varias semanas, Rodríguez y Almeida se han intercambiado reproches a cuenta de quién está bloqueando el avance de Campamento. Este lunes, el alcalde ha vuelto a insistir en que es el Consistorio el que ha detectado una "falta de documentos" que tendría que remitir el mencionado Ministerio y que impide el avance real.

"Esto no es cuestión de decir que se inicia la demolición y que tres semanas después se puede comprobar prácticamente nadie está trabajando hoy", ha asegurado Almeida. Como también dijo en Cibeles, ha exigido que no se "tome el pelo" a los madrileños.

