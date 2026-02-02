Así será 'Únicas', un proyecto para centralizar y virtualizar la atención a niños con enfermedades poco comunes

La Comunidad de Madrid estará preparada después del verano para dar comienzo a la primera fase del proyecto ÚNICAS, una iniciativa tecnológica en la que participan las Consejerías de Sanidad y de Digitalización, para centralizar y virtualizar la atención a niños pediátricos con enfermedades poco comunes o con sospecha de padecerlas.

Se trata de un programa a nivel nacional, coliderado por el Gobierno regional junto con Cataluña y coordinado por el Ministerio de Sanidad, a través del que se quiere impulsar un modelo asistencial en el que viajen los datos y no los pacientes.

La actuación permitirá unificar en un mismo espacio digital (la Red ÚNICAS) toda la información de estos ciudadanos, independientemente de dónde residan, y conectar tecnológicamente todos los centros sanitarios de este entorno para que cualquier pequeño pueda ser atendido con agilidad sin que sus padres tengan que desplazarse necesariamente hasta hospitales especializados que queden lejos de su municipio para someterle a pruebas, tratamientos o recibir un diagnóstico.

Con ello, se agilizarán los dictámenes médicos, se mejorará la calidad de vida de las personas, se reducirá el estrés de los pacientes y familiares y el trabajo de los profesionales ganará en eficacia, coordinación y precisión.

Desde el punto de vista técnico, una plataforma de la Comunidad de Madrid se implantará inicialmente en los hospitales Universitarios La Paz, 12 de Octubre y en el hospital General Gregorio Marañón, a los que se unirán los Universitarios Niño Jesús y Ramón y Cajal. Esta herramienta permitirá conectar la Historia Clínica Única a un nodo autonómico, que a su vez se vinculará a uno central nacional que no albergará información asistencial del paciente, sino que facilitará las búsquedas y gestionará las comunicaciones con las plataformas de las diferentes comunidades autónomas.

Se creará así una red colaborativa entre los servicios de salud regionales, de forma que los expertos madrileños puedan dar atención telemática a ciudadanos de localidades lejanas sin que tengan que desplazarse, dar soporte a otros profesionales sanitarios que estén asistiendo a niños en otras provincias y, a su vez, nutrirse de la información recogida en el sistema.

Cómo funciona

Por ejemplo, un pediatra de un hospital primario que no recibe muchos casos de enfermedades complejas tiene un paciente de 18 meses con síntomas que le hacen sospechar de una posible patología poco común y necesita confirmar el diagnóstico y tratamiento. Con esos indicios, el sanitario marcará en la historia clínica del pequeño, con autorización de los padres, su integración en el programa.

Inmediatamente, el expediente del menor circulará digitalmente en la nueva plataforma para que un especialista asistencial, experto en la materia, active el protocolo y ponga en marcha el proceso asistencial. Éste consiste en realizar una interconsulta por videollamada entre un profesional de referencia en enfermedades poco prevalentes, el facultativo que atiende al niño, éste y sus padres, de manera que todos puedan compartir e intercambiar los datos disponibles.

El experto, con toda la información, podrá asesorar al pediatra, pedir pruebas en el hospital de la Red ÚNICAS más cercano y, en caso de tener un diagnóstico, recomendar un tratamiento que también se podrá aplicar en el centro en el que se trate habitualmente al niño.

La plataforma ÚNICAS tiene como objetivo posibilitar la atención a los pacientes pediátricos de enfermedades minoritarias desde cualquier punto de esta red, permitiendo una asistencia equivalente a la de un centro de referencia de su patología, sin importar la comunidad autónoma en la que resida y sin movilizar al paciente.

La actuación, financiada con fondos europeos, cuenta con una inversión inicial de 1,6 millones de euros. En un primer momento se abordará el diseño de ese espacio común para interconectar las historias clínicas de los pacientes ÚNICAS de todas las comunidades autónomas a través de una red que será la que coordine y distribuya la información a los profesionales que la demanden. En una segunda fase, se implantarán en la plataforma tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial, y nuevas funcionalidades.