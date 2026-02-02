Brutal agresión a una mujer en Madrid: fractura de mandíbula y el 40% del cuerpo quemado

Una mujer de alrededor de 30 años ha resultado herida de extrema gravedad tras sufrir una agresión en su vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, donde fue atendida por los servicios de emergencia con múltiples fracturas y quemaduras en gran parte del cuerpo.

La agresión se produjo en torno a las 10:00 horas en una vivienda situada en la calle Constitución. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del SUMMA 112, que encontraron a la víctima con lesiones de especial gravedad que obligaron a una intervención inmediata en el propio domicilio.

#SUMMA112 traslada con pronóstico muy grave a una mujer que ha sufrido una agresión en su domicilio en la localidad de #SevillalaNueva. También han actuado #BomberosCM y la protección civil de la localidad. @SPCSLN @guardiacivil investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/hVPf47tgYa — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) February 2, 2026

Atención sanitaria de urgencia

Los equipos sanitarios atendieron a la mujer por fractura de mandíbula, fracturas en extremidades superiores y quemaduras de segundo y tercer grado que afectaban aproximadamente al 40% de su cuerpo. Ante la gravedad del cuadro clínico, los profesionales procedieron a intubarla y estabilizarla antes de su traslado hospitalario.

Una vez estabilizada, la víctima fue evacuada en estado muy grave al Hospital Universitario La Paz, donde permanece ingresada.

Investigación en marcha

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, según los primeros indicios recabados, no se trataría de un caso de violencia machista.

Además de los servicios sanitarios y de las fuerzas de seguridad, también fueron requeridos Bomberos de la Comunidad de Madrid por un pequeño incendio en la cocina de la vivienda. A su llegada, el fuego ya había sido sofocado.