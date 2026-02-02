La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un sistema de monitorización de aguas residuales para detectar la presencia de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas y proteger la salud pública.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Regional Contra las Drogas, que cuenta con una dotación total de 200 millones de euros y del que ya se ha ejecutado o iniciado el 92 %, puesto que de las 75 actuaciones previstas, 69 se han cumplido en su totalidad o están en avanzado estado de desarrollo.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, y el consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano González, han presentado este lunes el sistema durante una visita al Laboratorio de Aguas Depuradas del Canal en el municipio de Majadahonda.

Matute ha subrayado que la monitorización hídrica de sustancias psicoactivas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas o metanfetaminas es un instrumento más que se pone en marcha para "avanzar en el cuidado de la salud, especialmente de la población más joven".

La responsable de Sanidad ha destacado la importancia de contar con el Canal de Isabel II en esta labor por su amplia experiencia en el análisis y tratamiento de aguas residuales con fines epidemiológicos, como se puso de manifiesto en la pandemia de la covid-19, con el proyecto Vigía, que fue reconocido por la ONU y exportado a otros países.

El Canal de Isabel II recogerá muestras en 32 puntos repartidos en 17 estaciones depuradoras y otros espacios de la red de alcantarillado, que abarcan el 64 % de la población madrileña durante la semana y los fines de semana.

Estos emplazamientos podrán cambiar o ampliarse en función de las necesidades y los resultados para acotar el origen de registros excepcionalmente altos.

La frecuencia y el sistema utilizado para este procedimiento variará dependiendo del tipo de analítica y los parámetros que se quieran observar.

El laboratorio de Majadahonda centralizará la recepción de las muestras, que posteriormente se distribuirán a centros especializados para su estudio con tecnología de vanguardia.

La consejera ha precisado que los resultados proporcionarán una información complementaria a los métodos de vigilancia epidemiológica habituales y facilitarán una radiografía del estado de la salud comunitaria para facilitar la toma de decisiones.

Matute ha explicado que, con el soporte de la evidencia científica, el sistema permitirá adoptar decisiones para acompañar, ayudar y tratar a las personas que sufren una adicción, impulsar la prevención y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

El proyecto aprovecha la experiencia del sistema Vigía, que alcanzó reconocimiento internacional durante la pandemia de la covid-19.

La versión actual, denominada Vigía 4.0, también rastrea enfermedades como la polio o la gripe, además de microplásticos y fármacos, sustancias químicas sintéticas (PFAS), contaminantes emergentes ya contemplados en la nueva normativa europea de depuración.