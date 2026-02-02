El portavoz del PP de Madrid en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha instado a que "los niños, los jóvenes y las familias" acudan a las plazas de toros para "disfrutar de una de las mayores manifestaciones culturales que ha dado España".

"Desde luego los tristes no van a impedir que los niños y los jóvenes acudan a los toros", ha planteado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces este lunes.

Ha respondido así a la propuesta del Gobierno central de modificar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) para evitar que menores puedan acceder a espectáculos taurinos.

Díaz-Pache ha defendido ante ello la "respuesta masiva" de los últimos años, "especialmente de la juventud", poniendo como ejemplo la Feria de San Isidro con "la plaza llena" con el "no hay billetes" casi a diario.

"Hay muchas iniciativas para que los jóvenes y las familias acudan a los toros y nosotros estamos encantados de que sea así. Además la ley nos obliga a fomentarlo porque esta es una manifestación cultural que es patrimonio de todos", ha defendido.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Monasterio, ha señalado que en su partido confían en "los expertos en infancia" y en las familias "a la hora de tomar decisiones sobre dónde quieren que vayan sus hijos".

Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado que la Comunidad cuando podía "defender la infancia" quiera "saltarse la ley" y seguir permitiendo la entrada a los niños en un espectáculo de "maltrato animal". En el mismo sentido, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "aunque no esté acostumbrada" al ser una ley "tendrá que cumplirla".

La pasada semana el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, aseguraba que esta propuesta del Ejecutivo central buscaba "coartar la libertad" por lo que ya no es que estuviera en contra desde la Comunidad, sino que busca fomentar su asistencia.