Ayuso: "La mejor ciencia de nuestro país y una de las mejores de Europa se hace en Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este martes en la Real Casa de Correos los Premios de Investigación 2025, y se ha felicitado por que "la mejor ciencia de España y una de las mejores de Europa" se haga en la región madrileña, que acapara casi el 30% de la inversión nacional en I+D.

Ayuso ha subrayado que Madrid concentra el mayor número de centros de investigación y empresas de base tecnológica en España, gracias a iniciativas como el séptimo Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica que, según ha remarcado, "ayudará a consolidar las estructuras científicas y el impulso de proyectos de alto impacto".

Los galardones, con los que el Gobierno madrileño reconoce la excelencia de trayectorias en el ámbito científico, reciben los nombres de Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías y se conceden en las categorías de formación en el ámbito del conocimiento y la repercusión nacional e internacional durante toda una vida profesional, así como la calidad y excelencia de la labor de investigación realizada por científicos menores de 40.

En la primera modalidad, el Margarita Salas ha sido para Santiago Rodríguez de Córdoba, doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación Ad honorem en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es fundador del laboratorio de Diagnóstico Genético-Molecular del Complemento (D-COM), clave para proporcionar diagnóstico genético y funcional de enfermedades.

El Julián Marías ha correspondido a Jesús Gonzalo Muñoz, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III y doctor en esta área por la Universidad de California. Sus investigaciones se centran en dos ejes transformadores de la ciencia económica contemporánea: la Econometría y la Economía del Cambio Climático, con implicaciones directas en el diseño de políticas públicas.

Y el galardón Miguel Catalán a Francisco Javier Llorca, catedrático de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid y director del grupo de investigación en materiales estructurales avanzados y nanomateriales en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Materiales de Getafe. Ha sido pionero en la aplicación sistemática de herramientas computacionales y estrategias de simulación multiescala para el diseño y procesamiento de materiales estructurales.

Menores de 40 años

Por su parte, en la categoría de menores de 40 años ha resultado premiado con el Margarita Salas ex aequo Miguel Ángel Mompeán. Doctor en Biofísica por la Universidad Autónoma de Madrid y Licenciado en Química y Bioquímica por la Murcia, lidera el grupo de investigación especializado en Resonancia Magnética nuclear de biosólidos; y Dolores Serrano, licenciada y doctora en Farmacia por la Complutense de Madrid y especializada en el diseño de sistemas personalizados de administración de fármacos mediante biotecnología.

El premio ex aequo Julián Marías ha sido para la licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Oviedo, Mónica García, cuyos trabajos se centran en la historia de las mujeres y las emociones en la España del siglo XX; y el doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Minho (Portugal), Jorge Miguel Alves, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el campo de la democracia participativa.

Por último, Daniel García ha recibido el Miguel Catalán. Doctor en Ingeniería Mecánica y Organización Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, su trabajo está dedicado a la conceptualización de estructuras inteligentes y su empleo en la investigación biomédica.