Madrid abre la puerta a nuevas rebajas fiscales: "En nuestro ADN está la bajada de impuestos"

La Comunidad de Madrid ha dejado la puerta abierta a seguir bajando impuestos si las cuentas lo permiten. Es el mensaje que ha lanzado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, después de una nueva reducción de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

"Creo que hemos cumplido, pero en nuestro ADN está siempre la bajada de los impuestos. Por tanto, si lo podemos hacer, lo seguiremos haciendo", ha afirmado en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press.

La medida supone un ahorro estimado de 500 millones de euros para madrileños y empresas. Para el Ejecutivo regional, ese dinero no se queda en una cifra contable, sino que vuelve a la economía real. Son recursos que, en palabras de la consejera, "van a tener los individuos y las empresas para poder consumir". De hecho, el Gobierno madrileño calcula que la recaudación puede crecer en torno a 900 millones.

Albert ha defendido además que la rebaja fiscal responde a un compromiso previo y no a una reacción coyuntural. "Es una medida que está en el programa electoral, porque nosotros, lejos de lo que hacen otros, cumplimos con nuestro programa electoral y además va a beneficiar principalmente a las rentas bajas y medias. El 71% serán madrileños con sueldos que no alcanzan los 35.000 euros brutos, según nuestras estimaciones", ha subrayado.

La consejera ha situado también el foco en las empresas familiares, responsables de "un porcentaje elevadísimo" del empleo en la región. Por eso, ha defendido la necesidad de facilitar su continuidad cuando llega el momento del relevo generacional.

En ese contexto se enmarca el Anteproyecto de Ley de Empresa Familiar, que amplía los beneficios en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones respecto a lo previsto en la normativa estatal. Una iniciativa que, según el Gobierno madrileño, busca garantizar que esas empresas no desaparezcan cuando cambian de manos.

"No solo tienen que mantener la actividad económica, sino que tienen que asegurar el relevo generacional. Les tenemos que dar todas las facilidades para que eso sea posible y a la vez hacerlo para viabilidad económica. Porque las empresas, para que generen empleo y para que sigan funcionando, tienen que generar beneficios. Es algo que no podemos olvidar", ha indicado.

El texto ya está en fase de audiencia pública para "todo aquel que desee hacer aportaciones". "La vamos a tramitar en Consejo de Gobierno en los próximos meses. Nuestra idea es que se apruebe en el primer semestre del 2026", ha avanzado.