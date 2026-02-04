"Como no nos ganan en las urnas, buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y para tratar de meternos, si pudieran, en la cárcel. Pero es que en la cárcel están ellos y los que estamos ganando las elecciones y aplicando las políticas con las cuales nos presentamos a las elecciones somos precisamente nosotros". De esta forma replicó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha asegurado en una entrevista con Silvia Intaxurrondo que le "encantaría aplicar un 155 en la Comunidad de Madrid".

Rodríguez ha añadido que no puede intervenir la región por su negativa a aplicar la Ley de Vivienda porque no tiene mayoría en el Senado para hacerlo. Estas palabras de la ministra contrastan luego con su actitud activa visitando nuevas promociones de vivienda impulsadas por el Ejecutivo madrileño.

Por ejemplo, mañana mismo "se nos ha acoplado a un acto en Aranjuez para hacerse una foto en una promoción de la Comunidad de Madrid", ha revelado Miguel Ángel García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y es que "como no puede visitar las suyas, tiene que ir a las viviendas de otras comunidades, en este caso a las de la Comunidad de Madrid". En este sentido, el consejero ha calificado de "estafa" las 180.000 viviendas que prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este punto, el también portavoz del Ejecutivo autonómico contrapuso su modelo al de Sánchez, "que es el modelo de las excavadoras a tiempo parcial, que nos lo digan en la operación Campamento: excavadoras que tiran muros y que dejan de tirarlos al día siguiente". Y por otro, el modelo de Madrid, que construye "el 50% de toda la vivienda protegida que se hace en nuestro país, un modelo que entrega viviendas, más de 5.000 ya entregadas en el plan VIVE, y además que estamos construyendo más de 14.000".

Así las cosas, ha recomendado a la ministra "dejar de acoplarse" a los actos de los demás y ponerse a trabajar en las competencias que tiene y a construir esas 180.000 viviendas que prometió Sánchez.

Quien también se ha pronunciado al respecto ha sido el secretario general del PP de Madrid durante una visita a Arganda del Rey. Para Alfonso Serrano, Isabel Rodríguez demuestra "una indigencia intelectual, un vicio totalitario y una obsesión permanente y enfermiza" con la región. En este sentido, ha recordado que Madrid "no está incumpliendo ninguna ley porque si lo hiciera el Gobierno lo denunciaría frente a los tribunales".

Y es que cabe recordar que la ley no obliga a las comunidades autónomas a designar zonas tensionadas. "Aquí lo que ocurre es que la vivienda es una competencia compartida y la legislación del Estado llega hasta donde llega", ha señalado Serrano para quien las palabras de la ministra también demuestran que "el Gobierno de España pretende intervenir aquellas administraciones que no practiquen el socialismo, o lo que es lo mismo, pretenden imponer el socialismo obligatorio". "Lo intentan con la fiscalidad, con la educación, con la sanidad, y ahora pretenden hacerlo también con la política de vivienda".