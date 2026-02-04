La Comunidad de Madrid eleva a 95 millones las ayudas destinadas a las víctimas del terrorismo

La Comunidad de Madrid ha aprobado un incremento en las indemnizaciones y ayudas económicas dirigidas a las víctimas del terrorismo, que alcanzarán un total de 95 millones de euros. La decisión ha sido adoptada este martes en la reunión del Consejo de Gobierno, que ha dado luz verde a una dotación adicional de cinco millones, cuyo pago se realizará a lo largo de 2026.

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2018, destinada a la protección, el reconocimiento y la memoria de las víctimas del terrorismo en la región, el Ejecutivo autonómico había destinado hasta finales del pasado año 90 millones de euros a este fin. La nueva aportación permitirá ampliar el alcance de estas compensaciones económicas.

La normativa fue modificada en abril de 2025 con el objetivo de asegurar que todas las personas afectadas que hayan recibido una indemnización por parte del Estado puedan acceder también al complemento autonómico del 30%, sin excepciones. El plazo para presentar solicitudes y optar a estas ayudas finaliza el viernes 6 de febrero.

Apoyo económico a 2.479 personas

Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ha prestado apoyo económico a 2.479 personas afectadas por el terrorismo. A estas prestaciones se suman las subvenciones que el Gobierno regional concede cada año a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la atención y defensa de las víctimas y sus familiares. Para este fin se destinan 330.000 euros anuales, una cantidad que fue incrementada en un 10% durante 2025.

Paralelamente, el Ejecutivo madrileño avanza en la creación del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que se ubicará en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas. El futuro espacio contará con 2.000 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas.

El centro dispondrá de áreas de exposición permanente y temporal, salas para proyecciones, conferencias y usos múltiples, espacios interactivos e inmersivos, biblioteca, zonas de lectura y áreas destinadas a talleres y actividades educativas. Además, se concibe como un lugar abierto a iniciativas promovidas por las distintas entidades vinculadas a la memoria y apoyo a las víctimas.