La Justicia obliga a Almeida a rehacer las zonas verdes del Palacio de los Deportes: "Es un desastre"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de tumbar la modificación urbanística que el Ayuntamiento de Madrid ejecutó en 2023 en el entorno del Palacio de Deportes. La sentencia obliga a rehacer el encaje legal de las zonas verdes que se diseñaron alrededor del ahora llamado Movistar Arena.

El texto, fechado el 7 de octubre, estima el recurso presentado por el abogado particular Pedro Gili Granado. En dicho documento, el tribunal desmonta uno de los pilares de la defensa municipal: la idea de que todo el perímetro ajardinado formaba una única zona verde.

Frente a ese argumento, los magistrados describen las zonas como "sin vinculación alguna entre ellas y sin que el esparcimiento o recreo del ciudadano pueda ser continuo y apreciable". Es más, subrayan "sin género de dudas" que "basta una comparativa de la fotografía anterior a la reconstrucción con la propuesta para atisbar que no se cumple con lo preceptuado en la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano" que cita el Ayuntamiento en la Memoria. Esa fragmentación es, precisamente, la clave que lleva al TSJM a declarar la nulidad de la modificación puntual del Plan General en este ámbito.

Desde el Ayuntamiento han dejado claro que no entrarán en confrontación alguna con la justicia, sino que "acataremos la sentencia y la cumpliremos". De hecho, ha sido el propio José Luis Martínez-Almeida quien ha asegurado que su equipo ya se encuentra trabajando para ver "cuáles son las posibilidades que hay" y "la forma mejor y más rápida para todos de poder ejecutarla".

Aunque el alcalde ha insistido en que el principal objetivo es "poder devolver una zona verde" ajustada a lo que marca el tribunal, ha puesto en valor las obras ejecutadas durante su legislatura en dicho entorno por haber supuesto que "los vecinos hayan visto muy mejorado su espacio público".

Una sensación que no comparte la oposición, que ha pedido directamente "responsabilidades políticas". Por su parte, el concejal socialista Antonio Giraldo ha denunciado que "todo lo que se haga" en Madrid "sea anulado por los tribunales, por defectos de forma y por defectos de fondo también". Y, más aún, que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "haga como que no pasa nada". "Eso no puede ser", ha sentenciado.

Recuerda el PSOE-M que "ya advirtió en el Pleno de que se estaban haciendo cosas un poco regular, de que no se habían incorporado las correcciones que se pedían". Ahora, con este "panorama desolador", la formación se pregunta "cuál es la seguridad jurídica que hay en esta ciudad". "Es que todo es un desastre. La gente no sabe si lo que el Ayuntamiento está haciendo va a acabar anulado o no va a acabar anulado", ha añadido Giraldo, "atónito y escandalizado" por la noticia.

Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre, no espera sin embargo movimiento alguno en el Gobierno municipal, como tampoco "autocrítica" ni "responsabilidades". Aún así, ha pedido que Almeida se "haga cargo" y ejecute la ordenación de las zonas verdes "tal y como estaba establecido". A su juicio, no habrá cambios porque "no han sucedido a lo largo de los últimos años", aunque considera que sería lo "deseable" en un Gobierno que, según ella, mantiene una línea de "tirada hacia adelante", pese a que "el error sea manifiesto y gigantesco".