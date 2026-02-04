La sanidad pública madrileña logra 10 nuevos centros de referencia para enfermedades complejas o poco frecuentes

La Comunidad de Madrid ha incrementado hasta 117 los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en sus hospitales públicos, tras lograr acreditar 10 nuevos en la última convocatoria, el pasado mes de diciembre. En ellos se trata a pacientes de toda España diagnosticados con enfermedades complejas o poco frecuentes que necesitan cuidados o procedimientos de un alto nivel de especialización.

Concretamente, el complejo Gregorio Marañón ha incorporado tres nuevos (Esclerosis múltiple, Cáncer adrenocortical y Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas) y La Paz, dos (Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas y Neuromodulación cerebral y medular del dolor neuropático refractario).

Los cinco nuevos restantes han sido: 12 de Octubre (Atención a las malformaciones arteriovenosas cerebrales y a la patología vascular raquimedular en adultos); Clínico San Carlos (Trastornos cognitivos minoritarios); Getafe (Cirugía del plexo braquial); Puerta de Hierro Majadahonda (Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas), y Ramón y Cajal (Cirugía de resección o reconstrucción esofágica compleja en adultos).

De esta manera, el mapa de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia queda en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS): 38 en La Paz; 22 en el Gregorio Marañón; 16 en el Ramón y Cajal; 15 en el 12 de Octubre; nueve en el Clínico San Carlos; ocho en el Puerta de Hierro Majadahonda; cinco en el pediátrico Niño Jesús; cuatro en La Princesa, y dos en Getafe.

El nombramiento de los CSUR se realiza periódicamente por el Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de un proceso en el que los hospitales presentan candidaturas para la atención de las patologías o los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que pretenden asumir, y se someten a una evaluación para verificar si cumplen los requisitos y criterios establecidos.

Actualmente hay 386 en toda España, acreditados en 51 centros sanitarios para la atención de 87 patologías o procedimientos. Los 117 designados en la Comunidad de Madrid representan el 30,3% del total.