Madrid activa la alerta roja en el río Jarama ante el riesgo inminente de desbordamiento

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 – ASEM112 – mantiene este miércoles una reunión con ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y distintos organismos para evaluar la situación hidrológica prevista para las próximas horas y valorar la adopción de medidas preventivas en zonas concretas.

En el encuentro participan, además de los municipios, la Agencia Estatal de Meteorología, Canal de Isabel II, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Delegación del Gobierno. Según ha detallado el Ejecutivo regional, la reunión tiene como objetivo analizar la evolución de la situación y establecer canales de información para garantizar una comunicación fluida entre los distintos organismos implicados.

🔴 La #ASEM112 mantiene una reunión con todos los ayuntamientos, @AEMET_Esp, #CanaldeIsabelII, @chtajo y @DGobiernoMadrid. El objetivo es conocer la situación hidrológica actual por si fuera necesario tomar medidas preventivas, y establecer canales de información y coordinación. pic.twitter.com/HRGFvMCckb — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) February 4, 2026

La coordinación se centra en anticipar posibles incidencias derivadas del aumento de caudales y en definir, si fuera necesario, actuaciones preventivas en puntos sensibles del territorio. La Comunidad mantiene activados sus protocolos de seguimiento ante escenarios de riesgo hidrológico.

Desembalses y estado de los embalses

En paralelo, Canal de Isabel II está desembalsando agua de ocho de sus presas para mantener la seguridad hidrológica de estas infraestructuras. Se trata de los embalses de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, Pedrezuela, El Vado y Manzanares El Real.

Según los datos facilitados, los 13 embalses que abastecen a la región se encuentran al 79% de su capacidad, con un volumen total de 751,333 hectómetros cúbicos. Estas operaciones se realizan con el objetivo de preservar la seguridad de las presas y gestionar el incremento de aportaciones.

Planes de emergencia y red viaria

La Comunidad de Madrid mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncam) en fase de preemergencia. Asimismo, continúa operativo el dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad en la red viaria ante posibles afecciones.

Estos dispositivos permiten el seguimiento permanente de la situación y la movilización de recursos en caso de que las condiciones lo requieran, en coordinación con las administraciones locales y estatales.

Nivel rojo en el río Jarama

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha activado este miércoles el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo comprendido entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid a través de sus canales oficiales.

La Delegación ha señalado la existencia de "niveles elevados" de riesgo en otros puntos de la cuenca del Jarama y ha pedido máxima precaución, recomendando evitar acercarse al cauce ante el riesgo de desbordamientos.

🔴 Alerta hidrológica en el río Jarama.

Activado el nivel rojo en el tramo Mejorada–San Fernando, con niveles elevados en otros puntos de la cuenca. 🚫 Precaución máxima. Existe riesgo de desbordamientos, por lo que se pide máxima precaución y evitar acercarse al cauce.

Sigue la… pic.twitter.com/JBpbIJBcWJ — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) February 4, 2026

Actuaciones en San Fernando de Henares

Ante esta situación, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se desplazará este miércoles a San Fernando de Henares, donde se está instalando una barrera provisional para proteger el Polideportivo Municipal frente a un posible desbordamiento del río.

Estas instalaciones ya resultaron afectadas en marzo del año pasado, cuando las intensas lluvias provocaron una fuerte crecida del caudal del Jarama que anegó el polideportivo. Las actuaciones actuales buscan minimizar riesgos ante un escenario similar.