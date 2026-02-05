Cortados la M-14, el acceso a la T4 de Barajas y la línea 8 de Metro de Madrid por la rotura de una tubería

Poco antes de las 8.00 de la mañana de este jueves, la Dirección General de Tráfico ha informado por sus redes sociales del corte de la carretera M-14, que enlaza las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, debido a la inundación de la vía.

También ha quedado cerrado el túnel de acceso a la terminal T4. Esta situación ha provocado grandes atascos en la misma M-14 desde primera hora de la mañana y ha complicado además la circulación en la M-13.

Minutos después, Aena ha comunicado que el corte se debe "a la rotura de una tubería" cercana al acceso del túnel a la Terminal 4 de Barajas. En la misma publicación ha precisado que no hay personas atrapadas y que ya se está trabajando en las tareas de desagüe. Han sido cinco las dotaciones de Bomberos que se han trasladado hasta el punto.

"El nivel del agua ha subido a 1,2 o 1,4 metros aproximadamente. Han tenido que ser evacuadas unas veinte personas, de las cuales dos han tenido que ser rescatadas por Bomberos", han indicado desde el cuerpo. Según han cifrado, dentro del túnel habrían quedado unos diez vehículos vacíos.

La M-14 continúa cortada al tráfico y el túnel hacia Paracuellos inundado, a consecuencia de la rotura de una tubería. @BomberosMad ha tenido que rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas en sus coches. No ha habido heridos. #Barajas pic.twitter.com/r9GSEQwJ2i — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) February 5, 2026

La propia Aena ha adelantado asimismo el corte de la Línea 8 de Metro de Madrid entre las estaciones Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por la misma causa. Más tarde, la red del suburbano lo ha corroborado y ha estimado que el tiempo de solución superará la hora.

"Continúa interrumpida la circulación en L8 entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por causas ajenas a Metro, por rotura de tubería en el exterior. El tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 1 hora", ha escrito Metro a las 8:20 horas. Sin embargo, a las 9:45 horas, ha asegurado en un nuevo mensaje que el servicio continúa interrumpido. Se espera que el tiempo estimado de solución sea de 15 minutos.

La rotura se ha producido exactamente en una tubería de la Avenida de Logroño. Según ha informado Canal Isabel II en un comunicado, la incidencia ha provocado una salida abundante de agua en la calzada.

🔴 #ÚLTIMAHORA | La rotura de la tubería que ha provocado cortes en la M-14, el acceso a la T4 de Barajas y la Línea 8 de Metro de Madrid pic.twitter.com/SCieAdD8MM — Libertad Digital (@libertaddigital) February 5, 2026

Además, se ha tenido que interrumpir el suministro de agua en el sector afectado, lo que afecta a unas 5.000 viviendas. Para atender a los vecinos afectados, se han enviado garrafas de agua mientras se restablece el servicio.

La DGT también ha anunciado que, "ante el corte de la M-14", se ha abierto el peaje gratuito en la M-12.

Casi a las 12:00 del mediodía, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado de que, con los últimos datos que tiene el Ayuntamiento, el túnel de Barajas continúa inundando, aunque con menor nivel de agua. "Hay afectaciones en algunos sótanos, ya que ha habido filtraciones de agua", ha añadido, asegurando que en estos momentos el Canal de Isabel II está dando prioridad absoluta a tratar de recuperar el suministro de las viviendas afectadas.

Nivel rojo en el Jarama

En medio de esta situación, las estaciones de medición de caudal del río Jarama situadas en Mejorada-San Fernando y de Puente Titulcia se mantienen en nivel rojo de alerta por superar el umbral hidrológico. Este aviso conlleva escenarios muy peligrosos, con una probable inundación de zonas habitadas.

Además de estos dos puntos, la CHT ha activado el nivel naranja en el río Henares en un tramo entre Alcalá y Torrejón; otra zona del Jarama en San Fernando de Henares; también el Jarama a la altura de Algete y en el río Alberche a su paso por Aldea del Fresno.

A los avisos rojo y naranja se le suman otras tres alertas amarillas por el paso del Jarama por Valdepedas, el Manzanares por Puente de San Fernando, en la M-30 cerca de Aravaca; y el propio Manzanares en la zoan de Colmenar Viejo.