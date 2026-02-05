Un herido muy grave en una explosión de gas en Usera

Un hombre de unos 52 años ha resultado gravemente herido tras una explosión de gas que se ha producido en la cocina de su vivienda, ubicada en el distrito madrileño de Usera. Según ha informado Europa Press, el suceso ha tenido lugar en un piso situado en la primera planta de un bloque de la calle Olvido. La deflagración ha obligado a movilizar a varios recursos de emergencia, que se han desplazado rápidamente hasta el inmueble para atender al afectado.

Hasta la vivienda se han trasladado efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid junto a sanitarios del SUMMA 112. Los bomberos han rescatado al herido del interior del domicilio, donde se encontraba en el momento de la explosión, mientras el personal sanitario lo ha estabilizado e intubado en el lugar. Posteriormente, el paciente ha sido evacuado con pronóstico muy grave al Hospital de Getafe, donde ha quedado ingresado.

#Explosión de gas en calle Olvido, #Usera@BomberosMad rescata a un varón de mediana edad, corta la fuga y sanea los daños producidos por la explosión: básicamente cristalería interior, alicatados y carpintería exterior. La víctima ha sido asistida y evacuada por #SUMMA112 pic.twitter.com/aI5EA6daIN — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) February 5, 2026

Atención sanitaria urgente

De acuerdo con la información facilitada por Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el varón ha presentado quemaduras de segundo y tercer grado en cabeza y manos como consecuencia directa del estallido. La explosión se ha originado en la cocina de la vivienda, estancia en la que se encontraba la víctima cuando se ha producido la deflagración.

En paralelo a la asistencia médica, los equipos de intervención han revisado el estado del piso afectado para descartar riesgos añadidos. La onda expansiva ha causado daños importantes en el interior del inmueble, concentrados principalmente en la cristalería y en el alicatado de los baños, además de afectar a varias ventanas. La carpintería exterior ha cedido en distintos puntos y algunas hojas han salido despedidas, un hecho que ha permitido aliviar parte de la presión generada por la explosión.

Pese a la violencia del estallido, el edificio no ha presentado daños estructurales, tal y como ha confirmado Emergencias Madrid. Los servicios de emergencia han asegurado la zona mientras han verificado el alcance real de los desperfectos en la vivienda siniestrada.