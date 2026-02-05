Inma Sanz tumba la "demagogia" de Reyes Maroto con la vivienda: "No la he visto manifestarse allí"

La vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha recomendado a la socialista Reyes Maroto "que se acerque a Casa 47" y que le dedique a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, las últimas palabras que ha dirigido este jueves a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, al ser preguntada por las declaraciones de la portavoz del PSOE, que ha señalado a la EMVS como "responsable subsidiaria" de la situación que viven varias familias de Villa de Vallecas y Vicálvaro tras la venta de viviendas sociales. Allí, Maroto ha reclamado que la empresa municipal "tiene que reforzar la función social por la que nació para garantizar el derecho a vivir en Madrid".

Sanz ha recogido ese guante para dirigirlo hacia el Gobierno central, y en concreto, hacia Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda. Así, ha recordado que el Ejecutivo "ha prometido 180 mil viviendas, no sé en cuántas ocasiones, y no ha hecho ninguna exactamente".

Una manera que, ha defendido, se aleja por completo de la del Consistorio, que tiene una política "muy clara" en vivienda: comprar inmuebles vacíos con el fin de atender al registro de solicitantes. En ese punto, ha precisado que durante la legislatura de José Luis Martínez-Almeida "han sido casi 300 las viviendas adquiridas".

Antes, Maroto también había sostenido que la EMVS debía asumir algún tipo de "responsabilidad" en esta operación al tratarse de promociones levantadas en suelo público o mediante colaboración público-privada. "Estas familias son el rostro de la emergencia habitacional que hay en esta ciudad", ha afirmado la del PSOE, para añadir después que el Gobierno de Almeida "protege a los especuladores y expulsa a los trabajadores".

A esas acusaciones, Sanz ha respondido que, "cuando se han vendido solares o edificios públicos como el de María de Molina para hacer viviendas de lujo", allí no ha visto "manifestarse" a Maroto, ni tampoco a Barrero, portavoz socialista de la Comisión Permanente Ordinaria de Obras y Equipamientos y Políticas de Vivienda. "A lo mejor sería un buen sitio para realojar a estas personas", ha considerado.

En la misma línea, ha mencionado los desahucios promovidos por la Sareb y ha planteado: "¿O es que solo les importan algunas familias y otras no tanto?". Para la vicealcaldesa, el debate sobre la vivienda "es lo suficientemente serio como para que se deje de hacer la demagogia barata que está haciendo la izquierda en esta ciudad".

Sanz también ha puesto cifras sobre la mesa al referirse a "esas 153 viviendas de lujo por las que el Gobierno ha recaudado un total de 200 millones de euros", que a su juicio podrían ser "un buen inicio para el realojo de esas personas o al menos, como le propuso el PP en el Pleno municipal, para que pudiera invertir esos millones en vivienda social".

En la parte final de su intervención, la popular ha rescatado las recientes palabras de la ministra de Vivienda, que ha asegurado que le "encantaría aplicar un 155 en la Comunidad de Madrid". Con este contexto, ha insistido en la "grandísima oportunidad" que tiene Maroto de "acercarse a Casa 47 y decirle a la ministra de Vivienda que respete la Constitución, que respete la legalidad y que deje de amenazar a la Comunidad de Madrid y a las comunidades donde no gobierna". "Muy amiguitos de los golpistas y los independentistas pero luego amenazas permanentes a quien cumple la legalidad como es el caso de la Comunidad de Madrid", ha matizado.