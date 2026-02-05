Interrumpida la circulación en la línea 8 del metro que conecta las terminales del aeropuerto de Barajas

La circulación de la Línea 8 de Metro de Madrid ha quedado interrumpida este jueves entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por una rotura de una tubería en el exterior, según ha informado la compañía a través de la red social 'X'.

‼️️Los trenes no efectúan parada en la estación de Barajas de L8, en ambos sentidos, por causas ajenas a Metro, por rotura de tubería en el exterior. — Metro de Madrid (@metro_madrid) February 5, 2026

Desde Metro Madrid han señalado que la incidencia se debe a causas ajenas al servicio ferroviario y han indicado que el tiempo estimado de solución supera los 30 minutos.

🔴 Circulación interrumpida en L8 entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por causas ajenas a Metro, por rotura de tubería en el exterior. Tiempo estimado de solución más de 30 minutos. — Metro de Madrid (@metro_madrid) February 5, 2026

Por el momento, Metro de Madrid no ha concretado una hora exacta para el restablecimiento del servicio que afecta al tramo que conecta las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.