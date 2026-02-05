Los nueve correos de la concejal de Móstoles a Ayuso: "La situación de discriminación es insostenible"

El PP de Madrid ha facilitado los nueve e-mails que recibió el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid de parte de la concejal de Móstoles que ha denunciado acoso sexual y laboral por parte del alcalde de este municipio, Manuel Bautista. El octavo lo envió ya su abogado y los populares defienden que no es hasta este correo cuando aparece la expresión "acoso sexual y/o profesional".

En el PP sostienen que los emails de la concejal de Móstoles prueban que en ningún momento se refirió a "acoso sexual", sino a "situación laboral" y "discriminación" y justifican que Isabel Díaz Ayuso no se reuniera con esta edil ya que el gabinete de la presidenta siempre envía al partido los emails que llegan con denuncias que afectan al mismo porque no son parte de la acción del gobierno.

Lo cierto es que de estos mails, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, se desprende la desesperación de la concejal por que se tomaran en serio sus denuncias y alguien en el partido tomara cartas en el asunto. El primero de ellos está fechado el 26 de febrero de 2024 y en él la edil solicita una reunión y "amparo" frente a la "situación laboral" que estaba atravesado. En concreto, alude a la "discriminación muy grave" a nivel laboral que asegura lleva viviendo desde mayo de 2023 y ante la que pide "discreción".

Desde el gabinete le responden que la presidenta no se puede reunir con ella por motivos de agenda pero le informan de que darán traslado al secretario general del PP, Alfonso Serrano, para su consideración. En un segundo correo, la edil le vuelve a pedir reunirse directamente con la presidenta debido a una "situación insostenible de discriminación", aunque aceptó reunirse con Serrano "a la mayor brevedad".

Es ya el 4 de marzo cuando la mostoleña vuelve a insistir ya que asegura que nadie se había puesto en contacto con ella, un email que vuelve a enviar el 15 de marzo tras haberse reunido con Serrano y la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán (cuatro días antes), y en el que insiste en que la situación es "insostenible".

En los correos electrónicos difundidos, el 18 de marzo vuelve a enviar un mensaje e insiste en que no ha tenido respuesta, además de no contar con "propuesta de solución" ante la "situación de indefensión" en la se encontraba y pidió que se valorara la apertura del protocolo de prevención y actuación frente a todos los tipos de acoso en el trabajo.

El sexto mensaje lo envía el 10 de abril volviendo a pedir "amparo e intervención" por parte del partido porque aseguraba que la situación no había cambiado, mientras que desde el PP informaron al gabinete de una nueva reunión con ella el 16 de abril en Génova.

Es en junio cuando la concejal volvió a insistir en lo "insostenible" de la situación que estaba viviendo tras "dos meses" en los que no se tomó "ninguna medida". "La situación lejos de mejorar, ha empeorado debido a que el tratamiento de la información manifestada en las reuniones no se ha tratado con la confidencialidad y respeto que corresponde", expresó.

Y llega el octavo correo, el que manda ya su abogado el 24 de septiembre. Dice así: "Me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecida por la misma en Móstoles. Son múltiples las veces que se ha puesto en contacto con ustedes, pidiendo amparo debido a la situación que esta sufriendo y de la que ustedes son sobradamente conocedores, sin que nos conste acción correctora. (…) En estos 8 meses desde la comunicación inicial, únicamente se han producido dos reuniones con Ana Millán. En estas reuniones no se han garantizado los derechos de (su defendida) ni se han tomado ningún tipo de medida preventiva, de cara a corregir la situación que ha venido y está sufriendo. Sus últimas noticias indicaban que una vez pasado el verano, en torno a la última semana de agosto o primera de septiembre, emplazarían a una reunión. Estamos a 20 de septiembre y no tenemos noticias de ningún tipo por parte de ustedes y no nos consta que se haya adoptado ningún tipo de medida, ni incoado expediente alguno en averiguación de los hechos que hemos puesto en su conocimiento. (…). Toda nuestra vocación es intentar evitar un desagradable procedimiento penal y causar el menor daño posible al partido, por lo que nos ponemos a su disposición para retomar el expediente a la mayor brevedad y dar una solución justa a la situación padecida pro nuestra patrocinada".

No consta respuesta alguna del gabinete de la presidenta y el 3 de octubre de 2024 la concejal remitió su escrito de renuncia. "Acusamos recibo de su carta y le informamos que la hemos enviado al Partido Popular de Madrid", contestan entonces desde Presidencia.

El último correo facilitado data del 12 de octubre de ese año. En él la edil mostoleña lamenta la poca implicación de la presidenta en su caso y recuerda que en la primera contestación se arguyó problemas de agenda de la jefa del Ejecutivo regional para reunirse con ella, no se le dijo entonces que no pudiera intervenir por otros motivos.

Además, denuncia la falta de respaldo que está sufriendo por parte del Partido Popular ante lo acontecido. "He mantenido 3 reuniones en Génova, he realizado 6 escritos pidiendo amparo y no solamente no se ha activado ningún protocolo, sino que además se afirma que no hay datos suficientes. El día 11 de marzo mantuve la primera reunión con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y con la vicesecretaria general del PP de Madrid, Ana Millán. En la reunión que duró más de 2 horas expliqué de forma detallada, dando datos objetivos sobre la situación que estaba viviendo y proporcionando informes del desarrollo de mis funciones como concejal del Partido Popular en Móstoles. Para acreditar que esta conversación es real y como muestra de que lo sucedió en esta reunión, del conocimiento que tienen las personas que usted designó y de las indicaciones que me dieron, le cito literalmente algunas de las afirmaciones que se produjeron".

En este punto, la concejal facilita entrecomillados tanto de Millán como de Serrano que son los que El País recoge en su primera información:

Ana Millán, dirigiéndose a Alfonso Serrano cuando se incorpora a la reunión: "Te resumo rápido, (nombre de la concejal) me dice que lleva viviendo una situación personal incómoda desde antes de las elecciones, en la que Manuel la nombra jefa adjunta de campaña, pasan más tiempo juntos y el problema empieza cuando Manuel junta lo personal y lo profesional, a partir de su negativa empiezan las diferencias. (Nombre de la concejal) está contando datos objetivos y yo estoy apuntando". A. Millán: "A mí lo que me importa es la persona y veo que estás sufriendo mucho por lo que ha sucedido". "Tú achacas todo a tu no". A. Millán: "Llegados a este punto en el que no puedes más y vas a denunciar, de verdad que te merece la pena por tus hijos, por ti, por tu padre. Hay veces que se consigue más hablando, una vez que lo hagamos público, desgraciadamente se va a hablar de vosotros siempre". A. Millán: "Desgraciadamente a las mujeres, y en los pueblos como Móstoles, se utiliza la misma táctica porque estamos liadas con no sé quién… y en la mayoría de los casos esas cosas salen de dentro". A. Millán: "Lo que no puedes permitir es que te afecte porque llevas 10 meses aguantándolo". "(Nombre de la concejal) ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir". A. Millán: "Me importan las personas, te está costando la salud, lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado porque te comen". A. Millán: "El Partido Popular estamos para ayudarte". A. Millán: "Ese amparo que pides pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual". A. Millán: " Tienes que protegerte a ti y protegerte es no hacer nada". Alfonso Serrano: " Mi máximo respeto a lo que tú sientas y hayas vivido". A. Serrano: "Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?". A. Serrano: "Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo". A. Serrano: "¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución". A. Serrano: " Lo que tú pides es respeto, que se respete tu trabajo" " Aquí estamos hablando que por un tirarte los tejos la actitud de Manuel es esta, ¿o hay algo más?". A. Serrano: "No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial, te afectaría a ti".

Ella, según los textuales que facilita, contestó: " Yo no quiero hacer daño al partido pero mi dignidad como persona está por encima". "Solo pido amparo, yo he venido a trabajar para el partido en mi ciudad". Y termina su correo dirigido al gabinete de la presidenta señalando: "Espero que se depuren responsabilidades". No consta ninguna respuesta.