Terremoto en la Asamblea por la denuncia por acoso contra el alcalde de Móstoles que Ayuso tilda de "caso fabricado"

El PP de Madrid ha negado la información que este miércoles publicó El País según la cual una concejal en Móstoles denunció ante Isabel Díaz Ayuso y los cargos competentes en el partido un presunto caso de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de esta localidad, Manuel Bautista, que estos trataron de tapar.

Los populares madrileños, que resaltan la coincidencia de que estos hechos, acontecidos entre finales de 2022 y 2024, se conozcan justo ahora, el mismo día de la comparecencia en el Senado de Paco Salazar y en la recta final de una agónica campaña para el PSOE en Aragón, niegan que esta persona denunciara acoso sexual sino "estrictamente discriminaciones laborales".

En este sentido, Alfonso Serrano, que ha comparecido desde los pasillos de la Asamblea, donde este jueves se celebra el primer Pleno del año, ha asegurado que en el partido no se "presionó a nadie para tapar absolutamente nada", sino que esta edil presentó el caso "como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal".

"Sí recuerdo decir y preguntar literalmente si estábamos hablando de un caso de acoso o de abuso y se me negó", ha afirmado el número dos del PP de Madrid en referencia a la reunión que mantuvo con la denunciante y en la que también estuvo presente Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

Fuentes de los populares madrileños exponen que en marzo de 2024 se produce esta reunión a la que asiste Serrano y en la misma "se nos traslada, de manera muy vaga, situaciones de disputas y agravios con otros concejales y, ante la inconcreción, se le pregunta abiertamente si se trata de algún tipo de acoso o abuso sexual, a lo que la interesada responde que no".

En octubre de ese mismo año la denunciante se da de baja del partido, deja acta de concejal y, posteriormente, traslada escrito a la dirección nacional que asume el Comité de Derechos y Garantías Nacionales, ya que los alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes son miembros natos de la Junta Directiva Nacional.

Según Serrano, el partido hizo entonces "lo que tenía que hacer": "comprobar su verosimilitud" y abrir el correspondiente procedimiento para recabar la información ante esta denuncia. "Ante la falta de pruebas y de concreción lo que se hace es archivar, porque evidentemente nosotros no vamos a condenar a nadie, básicamente porque otra persona lo denuncie sin aportar ningún tipo de pruebas", ha defendido.

Así las cosas, desde el PP de Madrid sostienen que es falso que presionaran a esta persona para tapar el presunto caso. "El Partido Popular ni tapa ni oculta denuncias, las tramita, las instruye y, cuando corresponde, actúa. Y en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia así como de la presunción de inocencia de cualquier persona".

Además, afean que las conversaciones estén troceadas y apuntan a una posible manipulación de las mismas. "Sería muy útil conocerlas en su integridad. Hablamos de una información periodística basada en un audio editado y en el que se omiten parte de las conversaciones incluyendo una ausencia total de los testimonios de la denunciante".

La oposición en bloque contra Ayuso

Mientras Serrano comparecía en los pasillos de la Cámara de Vallecas, la oposición aguardaba impaciente su turno para arrojar a la presidenta madrileña este asunto durante la sesión de control.

"Esa mujer también acudió a usted, señora Ayuso, pero usted no se dignó a reunirse con ella, sí lo hizo con su acosador pero a ella le envió a sus secuaces para que le explicaran que mejor la boquita cerrada", le espetó la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien le instó a dar explicaciones.

"Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular", replicó la presidenta.

Según Ayuso, desde la izquierda están "manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes estuvieron tapando. Y hablamos de más de 40 denuncias diferentes". "Utilizan prácticas chavistas al margen de los juzgados y de las urnas".

Desde La Moncloa se utilizan los verdaderos casos de abuso sexual, a las mujeres y las residencias, y se emprenden campañas de desprestigio personal. Prácticas chavistas al margen de los juzgados y las urnas. pic.twitter.com/pm4g6tmerz — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 5, 2026

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, comenzó su intervención mandando "toda la solidaridad" a la denunciante que "fue víctima del acoso laboral y sexual" del alcalde de Móstoles. "Señora Ayuso, esta mujer le pidió ayuda a usted en dos ocasiones. Le pidió ayuda a usted porque confiaba en usted y, sin embargo, usted rechazó tener una reunión con ella y recibió al agresor cinco días después", lanzó a la presidenta, a quien exigió que pida perdón. Entonces Ayuso le preguntó dónde queda su "presunción se inocencia" ante los "insultos y ataques diarios" que recibe por su parte.

¿Hermana yo sí te creo? pic.twitter.com/KTxBNYirdk — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 5, 2026

"La desvergüenza del PSOE y la izquierda en España quiere empatar con una noticia de unos supuestos hechos que se produjeron cuando Ayuso no era presidenta, Bautista no era candidato y, después de instruir el expediente, no había ninguna prueba", resumió después el portavoz parlamentario de los populares madrileños, Carlos Díaz Pache.

Los grupos municipales de la oposición en Móstoles van a solicitar la celebración de un pleno extraordinario al alcalde al que exigen su dimisión. Entre ellos está Vox, que hace unas semanas mantuvo un desencuentro público con Bautista. "Manuel Bautista debe dimitir y el PP dar explicaciones", ha señalado su portavoz, Nieva Machín, quien ha reprochado "mucho feminismo de pancarta y cero decencia", y ha añadido que "ahora se entiende por qué querían a Vox fuera del Gobierno".