El viento se ha convertido este jueves en protagonista de la jornada en Madrid. Las rachas, que ya azotan con fuerza distintos puntos de la capital y su área metropolitana, han activado un aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que estará vigente hasta las 17:59 en la zona Metropolitana y de Henares.

El aviso es de nivel de peligro bajo, pero las cifras no pasan desapercibidas: se esperan rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, con viento de componente oeste y suroeste. En la práctica, eso se traduce en un vendaval constante, sobre todo en las horas centrales del día (desde las 14.00 y hasta las 17.00), acompañado además de cielos nubosos y precipitaciones débiles. En particular, las rachas podrían alcanzar hasta 74 km/h en torno a las 15:00 horas.

Como ya es habitual, la situación ha obligado ha cerrar parques. El Retiro permanecerá cerrado durante toda la jornada, al igual que otros ocho parques singulares de la ciudad. Junto al Retiro, tampoco abrirán sus puertas el parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

Mientras tanto, los servicios de emergencia ya trabajan sobre el terreno. El 112 de la Comunidad de Madrid ha advertido en redes sociales de la intensidad de la jornada: "Servicios de emergencia trabajando, con numerosas intervenciones de Bomberos. Máxima precaución".

📣 ¡Recordamos! Tenemos aviso amarillo por viento hasta las 18:00h. 🚨 Servicios de emergencia trabajando, con numerosas intervenciones de #BomberosCM. ⚠️ Máxima precaución. #ASEM112 pic.twitter.com/Gl7RdWed03 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) February 5, 2026

Un nivel de alerta que resulta poco para algunos usuarios, que aseguran en comentarios a la publicación de la CAM que "no se puede ni andar por la calle". La recomendación de las autoridades pasa por extremar la cautela, evitar el paso por zonas arboladas y asegurar cualquier objeto susceptible de ser desplazado por el viento.