Banksy, Basquiat y Haring, así es la nueva exposición de arte urbano de la Fundación Canal

La Fundación Canal presenta en Madrid la exposición Arte urbano. De los orígenes a Banksy, una muestra que traza la evolución del arte urbano desde su nacimiento en la década de 1960 hasta su consolidación como disciplina artística contemporánea, con más de 60 obras originales de algunos de sus principales representantes.

La exposición, que puede visitarse del 4 de febrero al 3 de mayo de 2026, se enmarca en el posicionamiento de la Fundación Canal en el ámbito de Arte y Entorno. El proyecto propone una lectura histórica del arte urbano, desde sus primeras manifestaciones vinculadas al grafiti hasta su reconocimiento actual dentro del circuito artístico y museístico.

El recorrido expositivo se estructura en cinco etapas cronológicas que permiten seguir la transformación de este lenguaje artístico a lo largo del tiempo, atendiendo a los cambios sociales, culturales y simbólicos que han acompañado a su desarrollo. A este itinerario se suma un apartado específico dedicado a Banksy, figura clave para entender la proyección internacional y mediática del arte urbano en el siglo XXI.

Comisariada por Patrizia Cattaneo Moresi, la muestra reúne un conjunto de más de 60 piezas originales firmadas por algunos de los artistas más influyentes y consolidados del arte urbano a nivel internacional. Entre los nombres presentes se encuentran Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Crash, Seen, Lady Pink, Blek le Rat, Miss.Tic, Invader, RAVO, OBEY, JR, Os Gêmeos, Vhils, SUSO33 y El Xupet Negre.

El conjunto ofrece un repertorio amplio de épocas, técnicas, medios y materiales, reflejando la diversidad formal y conceptual que caracteriza a este movimiento. La selección pone de manifiesto cómo el arte urbano ha evolucionado desde intervenciones efímeras en el espacio público hasta obras que hoy forman parte de colecciones y exposiciones institucionales.

Banksy y la dimensión mediática del arte urbano

Uno de los ejes destacados de la exposición es el espacio monográfico dedicado a Banksy, considerado una figura fundamental para comprender la dimensión simbólica y mediática del arte urbano contemporáneo. Este apartado analiza su papel en la difusión global del movimiento y su influencia en el debate público sobre el significado, los límites y la función social de este tipo de arte.

La presencia de Banksy se integra dentro de un discurso más amplio que conecta su trabajo con el de otros artistas urbanos, situándolo en el contexto histórico y cultural del que forma parte.

Como cierre del recorrido, la exposición plantea un espacio de reflexión en torno a qué puede considerarse hoy arte urbano. Este último apartado invita a analizar la relación de estas prácticas artísticas con el contexto social, histórico y simbólico en el que se inscriben, así como su dependencia del espacio y del momento en el que se producen.

La propuesta busca activar una lectura crítica sobre la evolución del concepto de arte urbano y su integración en instituciones culturales, sin desligarlo de su origen vinculado a la calle y al espacio público.

Fechas, horarios y acceso gratuito

La exposición puede visitarse con entrada gratuita en la Sala Mateo Inurria 2. El horario general es de 11:00 a 20:00 horas en días laborables y festivos. Los miércoles, el horario habitual es de 11:00 a 15:00 horas, con una apertura especial el miércoles 4 de febrero, de 11:00 a 20:00 horas.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo de 2026.