El plan de fin de semana en el Museo del Ferrocarril: mercado, talleres y conciertos gratis

El Mercado de Motores vuelve este fin de semana al Museo del Ferrocarril de Madrid, ofreciendo a los visitantes una amplia selección de productos de diseño, artículos de segunda mano, coleccionismo, ropa, vinilos y más, con entrada gratuita desde las 11:00 hasta las 21:00 horas en ambos días.

El evento combina puestos de profesionales y particulares. Los primeros incluyen creadores y diseñadores que venden directamente sus productos, desde joyas artesanales y gafas de diseño hasta moda sostenible y muebles reciclados. Entre los ejemplos destacan Daniela Koch, con joyas de lujo sostenible; Garrapiñas Mi Tierra, con caramelos artesanos; Hammels Sunglasses, gafas de elegancia clásica reinventada; y La Conformista, con algodón orgánico y vegano.

Por su parte, los particulares ofrecen objetos de segunda mano, desde ropa y accesorios hasta antigüedades, juguetes, vinilos, bicicletas y artículos vintage. Cada puesto refleja la personalidad de su propietario y la riqueza de la cultura de mercado, donde los visitantes pueden descubrir piezas únicas y rememorar épocas pasadas.

Actividades y talleres para toda la familia

Además de comprar y curiosear, los asistentes pueden disfrutar de talleres creativos y sensoriales, como minijardines en terrarios, Kokedamas, LEGO Challenge y catas guiadas de queso. También habrá visitas guiadas al Museo del Ferrocarril y un parque ferroviario en miniatura pensado para los más pequeños.

La música en vivo completa la experiencia: conciertos de karaoke y coros, sesiones de DJ y actuaciones de alumnos de la Academia del Arte, entre otros, están programados durante el fin de semana, creando un ambiente animado y participativo.

Gastronomía y food trucks

El Mercado de Motores dispone de food trucks y espacios de restauración para que los visitantes puedan comer y beber mientras recorren los puestos, combinando compras, cultura y ocio en un mismo lugar.

El evento se celebra en la Estación de Delicias, sede del Museo del Ferrocarril, en Madrid, accesible en metro (Línea 3), Cercanías y múltiples líneas de autobús urbano. La organización apuesta por un mercado sostenible, cercano y participativo, donde cada vendedor conoce directamente a sus clientes y se potencia la interacción y el trato personalizado.