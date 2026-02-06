El plan gastronómico del barrio de Prosperidad: tapas y cerveza por 5,95 euros

El barrio madrileño de Prosperidad acoge del 5 al 8 de febrero de 2026 la VI Ruta de la Tapa Prospe, una cita gastronómica ya consolidada que reúne a once bares y restaurantes del barrio con tapas especiales acompañadas de cerveza artesanal.
La Ruta de la Tapa Prospe alcanza su sexta edición como una iniciativa impulsada para dinamizar la hostelería de proximidad y fomentar el consumo en los comercios del barrio. Durante cuatro días, los establecimientos participantes ofrecerán una tapa de concurso acompañada de cerveza, vino o refresco por un precio único de 5,95 euros.
La propuesta vuelve a contar con La Rubia del Barrio Prospe y con las cervezas diseñadas por Prospe Not Death, creadas con motivo de la llegada del Madrid Design Festival al barrio por segundo año consecutivo.
En esta edición participan Apadana, Apostasia, Barrio Chino, Bayres Beef, Casa Vecchia, Costa Verde, El Secreto de López, Laprospe Terraza, Lambeer, Me Vale Madre y ¡Qué Antojos!. Cada uno de ellos ha elaborado una tapa específica para la ruta, con propuestas que abarcan desde recetas tradicionales hasta creaciones de inspiración internacional.
Entre las tapas que podrán degustarse figuran la ensalada de pasta con cangrejo de Apadana; el pan de gamba con parmentier de patata, cebolla encurtida y boquerón en vinagre de Apostasia; la porción de arroz frito al wok de Barrio Chino o el brioche argentino con chorizo criollo artesano, tomate cherry y chimichurri de Bayres Beef.
También forman parte del recorrido la pasta busiate con burro, cacio, pepe e tartufo de Casa Vecchia; la carne asada con patatas al perejil de Costa Verde; el taco morocho de lomo marinado de El Secreto de López; la ensaladilla rosa con bonito y piparra de Laprospe Terraza; el pincho de pollo a la cerveza y mostaza de Lambeer; el taco de cochinita de Me Vale Madre y los tequeños con dip de cebolla caramelizada de ¡Qué Antojos!.
Votación popular y sorteo para los participantes
Las personas que recorran la ruta podrán votar por la Mejor Tapa de La Prospe, participando además en un sorteo vinculado al mundo cervecero. Este componente participativo refuerza el carácter de evento abierto y vecinal de la iniciativa.
Organización y espíritu de barrio
La VI Ruta de la Tapa Prospe está organizada por Cerveza Dichosa, en colaboración con el Distrito de Chamartín del Ayuntamiento de Madrid y el colectivo Prospe Not Death. Tras seis años consecutivos de celebración, la ruta se ha convertido en una tradición que combina gastronomía, comercio de cercanía y vida de barrio.
El recorrido se desarrolla en distintos puntos de Prosperidad, con fácil acceso mediante metro Prosperidad (Línea 4) y varias líneas de autobús urbano.