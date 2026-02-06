La carta de Almeida a Isabel Rodríguez por su amenaza con el 155: "Es una barbaridad jurídica"

La referencia de la ministra de Vivienda al artículo 155 de la Constitución para intervenir Madrid provocó la reacción inmediata de la Comunidad de Madrid y, más tarde, del Ayuntamiento. Desde el Consistorio fue la vicealcaldesa, Inma Sanz, quien instó primero a la socialista a "respetar la Constitución y la legalidad" y a dejar de "amenazar a las comunidades donde no gobierna".

Pero el asunto no quedó ahí y este viernes José Luis Martínez-Almeida, ha remitido una carta a Isabel Rodríguez en la que le exige que "rectifique inmediatamente" unas palabras que, a su juicio, son "inaceptables declaraciones" y una auténtica "barbaridad jurídica".

Fue el miércoles cuando la ministra aseguró en una entrevista con Silvia Intxaurrondo que le "encantaría aplicar un 155 en la Comunidad de Madrid" ante la negativa de la región a aplicar la Ley de Vivienda. Reconoció entonces que no puede hacerlo por falta de mayoría en el Senado.

En su escrito, el alcalde contrapone el tono de esas declaraciones con la "actitud de leal colaboración" que, según subraya, su equipo ha mantenido con el Ejecutivo central en un asunto clave: la Operación Campamento. Sin embargo, ese espíritu, sostiene, se ha visto alterado por la "incertidumbre" que rodea a la evolución de las obras.

Es aquí cuando Almeida vuelve a insistir en que existen entre los "ciudadanos y medios de comunicación" muchas "dudas" debido a "la notable ausencia de medios materiales y personales en la obra". "Como he afirmado varias veces, el Ayuntamiento tiene las puertas abiertas y la mano tendida para facilitar lo máximo posible los trámites necesarios para impulsar la Operación Campamento con el mismo espíritu de cooperación leal entre administraciones que habíamos mantenido hasta que el Gobierno decidió romperlo de forma unilateral", expone en el texto.

De ahí que, según explica, le "sorprende" que la ministra pida "la mayor colaboración y diligencia para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización" justo el mismo día en que habla de aplicar el 155 en Madrid.

"Considero que estas declaraciones, aparte de ser una barbaridad jurídica, que no es cuestión menor en un Estado de Derecho, acreditan desde el punto de vista político una deslealtad institucional incompatible con el mínimo decoro en el ejercicio de competencias concurrentes", escribe el alcalde.

Al final de la misiva, la petición de Almeida a Rodríguez es directa: "Por tanto, te solicito que rectifiques inmediatamente tan inaceptables declaraciones".