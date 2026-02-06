The Champions Cheesecake, el paraíso para los amantes de la tarta de queso llega a Madrid

El Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago acoge del jueves 5 al domingo 8 de febrero The Champions Cheesecake, un evento gastronómico de ámbito nacional que reúne a algunos de los principales obradores especializados en tarta de queso de España con un formato competitivo y abierto al público.

The Champions Cheesecake nace con el objetivo de identificar al mejor obrador de tarta de queso del país a través de un evento que combina degustación, competición y participación ciudadana. Durante cuatro días, 15 obradores de pastelería procedentes de distintos puntos de España ofrecerán sus propuestas al público en un entorno diseñado para comparar estilos, recetas y enfoques de este postre.

El campeonato se articula en torno a dos categorías diferenciadas. Cada obrador compite con dos tartas: una versión tradicional, que representa la tarta de queso clásica, y una segunda propuesta innovadora, en la que los participantes reinterpretan el postre desde una perspectiva creativa, con nuevos sabores y combinaciones.

El evento contará con participantes procedentes de Barcelona, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, Ibiza, entre otros territorios. Esta diversidad geográfica permite mostrar cómo se elabora y entiende la tarta de queso en distintas comunidades, ofreciendo una panorámica amplia de las técnicas, ingredientes y estilos presentes actualmente en la pastelería española.

La presencia de obradores de diferentes regiones responde al crecimiento que ha experimentado este postre en los últimos años, consolidándose como uno de los más demandados tanto en restaurantes como en pastelerías especializadas.

Uno de los elementos centrales de The Champions Cheesecake es la implicación directa del público. Los asistentes pueden degustar las distintas propuestas y participar en la votación popular que decidirá los ganadores del campeonato. De esta votación saldrán los dos reconocimientos oficiales del evento: el premio a la mejor tarta clásica y el premio a la mejor tarta innovadora.

Este sistema permite que los visitantes no solo prueben diferentes elaboraciones, sino que también comparen recetas y estilos antes de emitir su valoración.

Horarios, ubicación y servicios disponibles

The Champions Cheesecake se celebra con entrada gratuita y cuenta con distintos servicios para facilitar la visita. El horario del evento es el siguiente: jueves 5, de 17:00 a 23:00 horas; viernes 6 y sábado 7, de 12:00 a 00:00 horas; y domingo 8, de 12:00 a 23:00 horas.

El recinto dispone de zona de aparcamiento, es pet friendly y cuenta con barra de bebidas y cafetería, además de dos food trucks con una oferta gastronómica complementaria a las tartas de queso.

El precio de venta de cada tarta es de 6 euros, con pago preferente mediante tarjeta, aunque se habilitará un punto para el cambio de efectivo.