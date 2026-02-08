La Comunidad de Madrid inicia la rehabilitación del Museo Picasso en Buitrago del Lozoya

La Comunidad de Madrid ha iniciado las obras para reubicar el Museo Picasso, que alberga la colección de Eugenio Arias, actualmente situado en el sótano del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya. Este museo recibe cada año alrededor de 40.000 visitantes y se trasladará a un nuevo edificio situado en la misma plaza del municipio.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco Serrano, visitaron recientemente el proyecto. García Martín destacó que "el nuevo Museo Picasso pretende ayudar al desarrollo de esta región y es una de las once grandes inversiones supramunicipales que el Gobierno autonómico llevará a cabo en la Sierra Norte de Madrid". Añadió que la Comunidad está destinando "más recursos que nunca para que cualquier rincón de la región sea un lugar atractivo para vivir, trabajar, estudiar, emprender o visitar".

Por su parte, De Paco Serrano recordó que este museo tiene su origen en la amistad entre Pablo Picasso y Eugenio Arias, su barbero, a quien Picasso regaló una colección de dibujos, estampas, cerámicas y otros objetos. Esta colección dio origen al primer museo inaugurado por la Comunidad de Madrid el 5 de marzo de 1985. Según De Paco Serrano, convertir este museo del siglo XX en un centro del siglo XXI al servicio de la sociedad y del desarrollo local constituye "un magnífico desafío".

El Gobierno regional invertirá 3,5 millones de euros en esta obra, gestionada por la empresa pública Planifica Madrid dentro del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026, con un plazo de ejecución de 15 meses. El nuevo museo contará con 397,94 m² de superficie útil, distribuidos en dos plantas y un bajo cubierta destinado a instalaciones. La intervención respetará la volumetría y los muros existentes, incluyendo la fachada, que será restaurada para recuperar su valor artístico.

Rehabilitación integral del edificio

El proyecto contempla la regularización de los huecos de fachada y la reconstrucción de una cubierta de madera y teja cerámica original, que se dejará parcialmente vista en el interior. Se eliminará parte del bajo cubierta para generar un espacio museístico de mayor altura y presencia. También se restaurarán cornisas, canecillos y elementos originales de cerrajería exterior.

Una vez finalizada la rehabilitación, el museo albergará las obras que Picasso legó a su barbero, Eugenio Arias, y que este donó a la Diputación de Madrid con la intención de que se expusieran en Buitrago del Lozoya. La colección incluye 75 piezas entre dibujos, obra gráfica, cerámicas, un pirograbado, un "cagafierro", libros dedicados por Picasso, carteles de exposiciones y ocho piezas de cerámica procedentes de otra colección. También se exhibirán obras no realizadas por Picasso aportadas por Arias, como fotografías de André Villers y un busto del artista realizado por F. Aguilar.

Organización del espacio museográfico

El nuevo diseño museográfico permitirá una adecuada exposición de las piezas manteniendo el discurso expositivo. En la planta baja se ubicarán el acceso, vestíbulo, taquillas, oficina, taller, almacén, sala polivalente, aseos, vestuario y escalera. Se demolirá el garaje anexo para crear un acceso con cortavientos y cabina de control y seguridad.

La planta superior se reservará para la exposición permanente, con un espacio diáfano que concentra las vitrinas en el centro y deja amplios recorridos periféricos. Se podrán añadir vitrinas modulares o realizar divisiones efímeras según la necesidad. La ausencia de luz natural permitirá mantener una temperatura estable entre 20º y 22º, y se incorporará un pequeño espacio final para la proyección de un vídeo explicativo sobre el museo.

Con este proyecto, la Comunidad de Madrid busca modernizar y poner en valor el Museo Picasso de Buitrago del Lozoya, asegurando tanto la conservación de las obras como una experiencia museística adaptada a los estándares del siglo XXI.