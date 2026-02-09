Alerta roja en tres ríos de Madrid por riesgo de desbordamiento

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en varios tramos de los ríos Jarama, Henares y Alberche a su paso por la Comunidad de Madrid, como consecuencia del aumento de caudales provocado por las lluvias de las recientes borrascas.

Según los datos oficiales del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, el río Jarama presenta los valores más elevados. Entre San Fernando de Henares y Mejorada del Campo, el nivel alcanza 2,85 metros, más de un metro por encima del umbral de riesgo establecido. En el propio término municipal de San Fernando de Henares, el caudal también se sitúa ligeramente por encima de los valores máximos considerados seguros.

Otros puntos del Jarama muestran una situación similar. En Valdepeñas de la Sierra, el nivel medio es de 3,68 metros, superando el límite del nivel rojo fijado en 3,50. En Algete, el caudal se encuentra aproximadamente medio metro por encima del umbral de alerta, mientras que en el Puente de Titulcia se sitúa en 3,37 metros y continúa en ascenso, según las mediciones de la CHT.

Situación en el Henares y el Alberche

El río Henares también se encuentra en situación de riesgo. A su paso entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, los registros superan ligeramente los valores de referencia del nivel rojo. En concreto, la estación de medición del Espinillo, en Alcalá de Henares, permanece bajo aviso máximo.

En el caso del río Alberche, el punto más comprometido se localiza en Aldea del Fresno, donde el caudal medio se sitúa casi un metro por encima del nivel de alerta roja. La Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene la vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevos incrementos.

Embalses por encima del 80%

Paralelamente, el Canal de Isabel II ha informado de que los embalses que abastecen a la Comunidad de Madrid se encuentran al 83% de su capacidad, con un volumen acumulado de 783,225 hectómetros cúbicos. Destaca el embalse de El Villar, que supera el 100% de su capacidad total.

En este contexto, nueve presas madrileñas están liberando agua de forma controlada para garantizar la seguridad hidrológica. Las presas de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar vierten sus caudales al río Lozoya. Por su parte, Pedrezuela desembalsa hacia el río Guadalix; El Vado lo hace hacia el Jarama; Manzanares el Real al río Manzanares; y La Jarosa al arroyo del mismo nombre.

Actualmente, la presa que libera mayor volumen es la de El Atazar, con un caudal aproximado de 105 metros cúbicos por segundo, seguida de Puentes Viejas y El Villar, ambas con 100 metros cúbicos.

Coordinación y recomendaciones

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha recordado que el nivel rojo continúa activo en varias estaciones de medición del Jarama, el Henares y el Alberche, y ha pedido máxima precaución ante el riesgo de desbordamientos. En este sentido, se recomienda evitar la proximidad a los cauces, no cruzar zonas inundables y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

La CHT mantiene la atención sobre las predicciones meteorológicas de los próximos días y sobre posibles aumentos adicionales de caudal, e insiste en la importancia de atender los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y de las autoridades competentes.