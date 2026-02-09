El 76,5% de las chicas de 17 años sufre ansiedad si no responde al instante en redes sociales

Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Pontificia Comillas ha presentado las conclusiones del primer ensayo científico realizado en España sobre el impacto de las plataformas digitales en menores de 12 a 17 años.

El estudio, llevado a cabo con 700 alumnos del Colegio Gredos San Diego Moratalaz, concluye que el 76,5% de las chicas de 17 años sufre ansiedad si no responde de forma inmediata a los mensajes, una cifra que en los chicos de 15 y 16 años se sitúa en el 57%.

En términos generales, el 98,5% de los encuestados reconoce una necesidad funcional y emocional de permanecer conectado, y solo un residual 3,85% afirma no utilizar redes sociales.

El estudio constata además un incremento de la ansiedad a partir de los 14 años ante la falta de inmediatez en las respuestas. Además, el 60% de los adolescentes pierde horas de sueño por estar conectado y el 20% oculta su tiempo real de conexión, evidenciando conductas cercanas a la nomofobia (miedo irracional a estar sin el móvil).

El informe destaca diferencias significativas por género: las chicas sufren mayor malestar emocional vinculado a la bajada de su autoestima. Mientras que entre los 11 y 12 años el consumo se centra en YouTube, a partir de los 13 predomina el uso de TikTok. Según explican, el diseño de esta aplicación china favorece conductas compulsivas y se asocia a mayores niveles de depresión; de hecho, la relación entre la adicción a esta red y el daño psicológico presenta coeficientes muy superiores a otras plataformas.

La presentación ha contado con la presencia del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, y la consejera de Familia, Ana Dávila. Viciana ha recordado que la región ha sido pionera en prohibir el uso de móviles en las aulas desde 2020 para combatir el uso indiscriminado de la tecnología y, desde el pasado mes de septiembre, en implementar la regulación que limita el uso de dispositivos digitales en los colegios.

"Nosotros creemos que la medida que ha propuesto Pedro Sánchez busca más controlar que proteger. Nosotros apostamos por hacer estudios rigurosos con base científica", ha sentenciado Viciana, en relación al anuncio del Ejecutivo central de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. En la misma línea, Dávila ha advertido de que las "prohibiciones sine die" solo conducen al descontrol y no solucionan el problema de fondo.

Los datos clínicos respaldan la preocupación educativa. El Hospital Gregorio Marañón cuenta con la única unidad pública dedicada a adicciones comportamentales, donde la edad media de atención es de 14 años. El 92% de los chicos acude por problemas con los videojuegos, mientras que en el 63% de las chicas la causa son las redes sociales.

El psiquiatra Ignacio Cibeira ha alertado sobre la cultura de la inmediatez, señalando que hoy es "más fácil conseguir placer antes que ganárselo" y que los jóvenes prefieren "escuchar a youtubers que a los propios padres". Dirigiéndose a los jóvenes, el experto ha subrayado que las tecnologías deben ser un complemento y no una necesidad y, en ese camino, "los padres son responsables de ayudaros".