Mónica García y Rita Maestre se inventan un nuevo impuesto a la IA y cargan contra el "tecnofeudalismo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto la creación de un nuevo impuesto dirigido a grandes empresas tecnológicas que utilizan la inteligencia artificial y la automatización para sustituir empleo, una medida que plantea como contrapeso a un modelo económico que, a su juicio, concentra beneficios sin redistribuir riqueza.

La iniciativa se ha presentado junto a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una jornada celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados centrada en fiscalidad, empleo y transformación tecnológica.

García ha defendido que la implantación masiva de la inteligencia artificial está alterando profundamente el mercado laboral sin que esos cambios estén revertiendo en el conjunto de la sociedad. En ese contexto, ha apostado por un sistema fiscal que obligue a las grandes corporaciones tecnológicas —a las que ha definido como "tecnofeudales"— a contribuir de forma proporcional a los beneficios que obtienen mediante la sustitución de puestos de trabajo.

La nueva ley digital de Ayuso

La ministra ha subrayado que la inteligencia artificial debe concebirse como una herramienta al servicio de la ciudadanía y no como un mecanismo para debilitar los sistemas de redistribución existentes. A su juicio, la política y la regulación avanzan más lentamente que la tecnología, lo que deja espacios sin control en los que se consolidan desigualdades económicas y laborales.

El planteamiento de García contrasta con la estrategia de digitalización impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha convertido esta materia en una de las apuestas centrales de la legislatura. El Ejecutivo regional ha creado una consejería específica para la digitalización y ha defendido el uso intensivo de la tecnología como vía para modernizar la administración. Precisamente este lunes ha ahondado en la que será la nueva Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA).

Desde Más Madrid, sin embargo, han advertido de que la digitalización no puede abordarse únicamente desde la eficiencia administrativa o la reducción de costes. Rita Maestre cree que la inteligencia artificial está generando aumentos muy significativos de productividad que, en su opinión, se están repartiendo de forma profundamente desigual. Según ha expuesto, mientras los beneficios empresariales crecen, los salarios reales no lo hacen al mismo ritmo, lo que agrava la brecha social.

En contra de los magnates del sector tecnológico

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Más Madrid en Sumar Tesh Sidi, que ha puesto como ejemplo la proliferación de sistemas de autocobro y los anuncios de fuertes inversiones en inteligencia artificial que coinciden con procesos de despidos. Según ella, las grandes tecnológicas obtienen beneficios a partir de los datos, el tiempo y la atención de la ciudadanía sin que exista un retorno equivalente en forma de derechos o servicios públicos.

Durante el acto, Mónica García también ha cargado contra los grandes magnates del sector tecnológico, a los que ha acusado de acumular no solo riqueza, sino también poder político y capacidad de influencia democrática. Concretamente, ha cargado contra el dueño de Meta, Mark Zuckerberg: "No contentos solamente con acaparar gran parte de la riqueza mundial, quieren acaparar el poder democrático mundial, y eso lo siento mucho pero no se lo tenemos que permitir".

Por su parte, Maestre ha reforzado este mensaje al recordar que muchas de estas compañías gestionan infraestructuras clave vinculadas a datos y seguridad, lo que, a su juicio, hace aún más necesaria una fiscalidad justa y una mayor intervención pública.