Vox asegura que Ayuso ha perdido la mayoría absoluta y el PSOE ve a Óscar López como presidente de la CAM

La resaca de la noche electoral en Aragón se hizo notar en la Asamblea de Madrid. La portavoz de Vox compareció pletórica en rueda de prensa. "Estamos muy contentos por éxito del sentido común y el batacazo del bipartidismo", manifestó Isabel Pérez Moñino.

La lectura de los de Santiago Abascal es clara: Vox "avanza, avanza" en toda España. Y los resultados tanto de Extremadura como de Aragón son extrapolables a cualquier comunidad autónoma que afronte en el corto o medio plazo unos comicios. "Los españoles ya están hartos de la mafia que representa el PSOE y de la estafa que representa el PP", zanjó.

"Vox es imparable", dijo también Moñino. "Extremadura y Aragón han encendido una luz que ya no se va a apagar", avisó. En el contexto de este análisis y ante las pregunta de la prensa, Pérez Moñino aseguró que el PP de Isabel Díaz Ayuso dependería de su partido en la próxima legislatura. "Ya les adelanto yo que no tienen mayoría absoluta", aseguró.

"Estoy segura de que el PP cuenta con encuestas internas y estaría bien que las dieran a conocer", retó la portavoz de Vox, convencida como está de que en esos sondeos ya se reflejaría la pérdida de apoyos para Ayuso.

No obstante, el portavoz parlamentario de los populares madrileños dijo después desconocer esos trackings internos a los que hacía referencia Moñino pero confió en que en Madrid el proyecto de Díaz Ayuso siga ganando adeptos como ha hecho, señaló, desde 2019 cuando la presidenta se presentó por primera vez a las elecciones.

En este sentido, el PP está centrado en su programa sin mirar por el retrovisor ni a izquierda ni a derecha, defendió Carlos Díaz Pache que acusó a Vox de engañar a sus votantes pues piden cosas que saben que exceden las competencias de la Comunidad de Madrid cuando no son directamente "ilegales". "Los diputados de Vox prefieren quedarse solos en las votaciones que acordar con alguien" y así poder decir después que sólo Vox pide algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la inmigración o seguridad, argumentó el popular.

"Lo que no puede exigir Vox en la Comunidad de Madrid es que haga cosas que no son de su competencia porque no nos podemos saltar las leyes", aseveró Pache, que subrayó que esta fue la razón por la que los de Santiago Abascal salieron de los gobiernos autonómicos. "Vieron que no podían explicar a sus votantes que no iban a hacer aquellas cuestiones que les prometieron en la campaña electoral".

El PSOE-M, que reconoce que los resultados en Aragón "no han sido buenos", no cree que estos sean extrapolables. Es más, su portavoz Mar Espinar cree que "en 2027 es cada vez más posible que tengamos a Óscar López como presidente de esta comunidad". No lo ve así su contrincante en la izquierda. Para Manuela Bergerot, la lucha en las próximas elecciones será entre Más Madrid y el PP.

Pero hay un peligro en la izquierda y es que el batacazo de los socialistas sea de tal envergadura que haga imposible e impensable que ésta pueda disputarle el gobierno regional a la derecha. "Yo confío en el trabajo que va a hacer el PSOE para que en 2027 vaya a haber un gobierno progresista. Necesitamos que todas las fuerzas colaboren, pero confío en el trabajo que van a hacer", dijo Bergerot.