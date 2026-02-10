El mítico Club Stella, icono del destape durante el franquismo, será un colegio francés que forma "discípulos de Cristo"

El icónico edificio situado en el número 231 de la calle Arturo Soria, a escasos metros de la M-30, que albergó el histórico Club Stella Club Stella —tal y como se sigue apreciando en el rótulo de la fachada— volverá a abrir sus puertas. Tras años cerrado y en desuso, el recinto pasará a convertirse en un futuro centro educativo gestionado por la congregación francesa Unión Cristiana de San Chaumond.

Se trata de un centro francés que depende de la Casa Madre de la Institución sita en Poitiers y cuyo proyecto educativo "tiene el fin de dar a todos sus alumnos una sólida formación espiritual e intelectual, y acompañarlas en la formación de su personalidad para que sean capaces de enfrentarse a los retos que plantea el mundo de hoy". Explican en su propia web que "persiguen el ideal de fomentar en los jóvenes que le son encomendados el deseo de crecer en su vida de fe y convertirse así en discípulos de Cristo en el mundo contemporáneo".

Tal y como adelantó El Mundo y ha recogido la consultora TOP Real Estate, la operación abarca una parcela de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, de los cuales la mitad corresponden a zonas ajardinadas.

Este club, considerado una de las joyas arquitectónicas del distrito de Ciudad Lineal, fue levantado originalmente en los años 40 y sometido a una intervención clave por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto en 1952. Su nombre deriva de la finca original de Manuel Pérez-Vizcaíno y Pérez-Stella.

Clausurado desde el año 2006, el complejo goza de un nivel 3 de protección urbanística desde 2011, mientras que sus jardines están catalogados como de Interés con nivel 2. Las instalaciones incluyen piscinas, vestuarios y un frontón que ahora deberán adaptarse a los fines de la comunidad educativa.

Hace años, el PSOE instó a declarar la piscina Bien de Interés Patrimonial (BIP). Los socialistas argumentaron su valor histórico, más allá de lo arquitectónico, por ser uno de los pocos lugares donde se permitía a las mujeres el uso del bikini durante la dictadura franquista. También allí empezaron a verse mujeres en "topless" e incluso los primeros desnudos integrales.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Madrid han dejado claro que mantendrán una vigilancia estricta sobre el proyecto. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha asegurado que no se permitirá ninguna actuación que se sitúe fuera de la legalidad urbanística vigente. "Es verdad que es un edificio muy icónico de la ciudad de Madrid, que lleva demasiado tiempo cerrado y por lo tanto veremos a ver cuál es el planteamiento", remarcó este lunes al conocer la noticia.