La estrategia del Gobierno de Ayuso que busca convertir Madrid en referente europeo del sector de los drones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes la primera Estrategia de Impulso del Ecosistema de Drones regional, con la que el Ejecutivo autonómico aspira a situar a Madrid como referencia en un sector en plena expansión y con un alto potencial de empleo cualificado, innovación tecnológica y exportaciones.

Durante su visita a la empresa Etrair, en Boadilla del Monte, Ayuso defendió el papel de la Administración como impulsora del crecimiento empresarial y aseguró que la Comunidad actuará como el "primer cliente" de las compañías del sector.

Los drones se incorporarán así a servicios públicos como la vigilancia de incendios forestales, la inspección de infraestructuras del Canal de Isabel II, la monitorización de cultivos o la logística sanitaria.

Entre los proyectos destacados figura ALE-HOP, una iniciativa pionera que permite el transporte urgente de medicamentos, sangre y material especializado entre hospitales mediante drones, reduciendo tiempos de traslado y evitando atascos que pueden resultar decisivos para salvar vidas.

El Gobierno regional enmarca esta apuesta en un mercado global que, según las previsiones, alcanzará los 57.800 millones de dólares en 2030. En este contexto, Ayuso subrayó que Madrid no quiere limitarse a ser consumidora de tecnología desarrollada en otros países, sino participar activamente en su diseño y producción.

La Estrategia contará con una inversión de 16 millones de euros y se integrará en el Plan Industrial 2026-2030. Madrid, según el Ejecutivo autonómico, reúne ya toda la cadena de valor del sector, desde la investigación universitaria y el desarrollo de prototipos por parte de startups hasta la fabricación y exportación por grandes empresas.

El plan se articula en cinco ejes y 14 medidas. El primero se centra en la simplificación administrativa, con la creación de una Ventanilla Única que concentrará los trámites autonómicos y municipales y facilitará la actividad de los operadores. El segundo aborda el desarrollo de infraestructuras, con una red de helipuertos y vertipuertos estratégicos y la creación de un dronódromo para pruebas científicas.

En el ámbito del empleo y la formación, la Comunidad convertirá La Cantueña, en Fuenlabrada, en un centro de referencia nacional en aeronáutica no tripulada, con formación especializada adaptada a las necesidades reales del sector. Actualmente, Madrid concentra el 30% de las entidades autorizadas para formar profesionales de drones.

El cuarto eje está orientado a reforzar la competitividad empresarial, con ayudas para la fabricación y certificación de drones, apoyo al emprendimiento y medidas para facilitar el acceso a financiación y proyectos europeos. El quinto se centra en el uso de esta tecnología en materia de seguridad y emergencias, con el objetivo de proteger infraestructuras críticas y anticipar los retos de la seguridad del futuro.