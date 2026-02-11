El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha presentado este miércoles Smart Tourism, una herramienta gratuita con Inteligencia Artificial que permite planificar rutas turísticas personalizadas en 95 idiomas. La iniciativa ha sido dada a conocer en la sede central de EMT por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto a la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

La plataforma, accesible a través de la web smartourism.emtmadrid.es y sin necesidad de descargar ninguna aplicación, ofrece a los visitantes la posibilidad de diseñar itinerarios adaptados a sus intereses, perfil y fechas de estancia. Además, permite modificar las rutas de forma dinámica mediante un asistente conversacional, añadiendo o eliminando puntos de interés en tiempo real.

Smart Tourism integra el transporte público en las diferentes propuestas de recorrido y facilita el pago directo mediante código QR en los autobuses de la EMT y en el servicio de bicicletas Bicimad. También proporciona información detallada y actualizada sobre horarios, precios y condiciones de accesibilidad de monumentos, museos, eventos y otros servicios turísticos, todo desde cualquier dispositivo.

Durante la presentación, Borja Carabante ha destacado que cerca de 12 millones de turistas visitan Madrid cada año y uno de los aspectos más valorados es el transporte público y la movilidad sostenible. Según ha detallado, "el 40% de los visitantes se desplaza a pie", el Metro es el segundo medio más utilizado y los autobuses de la EMT ocupan el tercer lugar, mientras que el taxi es el transporte más empleado para los trayectos hacia los hoteles, con un 32%.

El delegado ha subrayado que "el objetivo es facilitar la estancia de los turistas, promover que visiten los principales puntos de interés de forma accesible y fomentar el uso del transporte público". En este sentido, ha señalado que la posibilidad de pagar mediante QR en EMT y Bicimad "simplifica la experiencia y mejora la movilidad en la ciudad".

La herramienta cuenta con la colaboración del Área Delegada de Turismo, que ha aportado fichas actualizadas de recursos turísticos seleccionadas por un equipo especializado. Además, Almudena Maíllo ha destacado que Smart Tourism también está pensada para los madrileños, que podrán utilizarla para descubrir eventos como el Año Nuevo Chino en Usera o rutas por los parques en primavera. La iniciativa fue reconocida el pasado año con el premio Digital Tourist 2025 a la innovación en la gestión de flujos turísticos, gracias a su sistema de rutas inteligentes que integra más de 10.000 puntos de interés.