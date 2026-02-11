Aviso rojo por desbordamientos en siete tramos de ríos en Madrid tras las últimas lluvias

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en siete tramos de los ríos Jarama, Alberche y Henares a su paso por la Comunidad de Madrid, tras el aumento del caudal provocado por las lluvias asociadas a las últimas borrascas.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), cinco de los puntos en nivel rojo se sitúan en el río Jarama. En concreto, afectan a los tramos de San Fernando de Henares y Mejorada del Campo, así como a Titulcia, Valdepeñas y Algete. A estos se suman el río Alberche en Aldea del Fresno y el río Henares en el tramo comprendido entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

Niveles por encima del umbral de riesgo

En el Jarama, el caudal entre San Fernando y Mejorada del Campo alcanza los 2,86 metros, más de un metro por encima del nivel rojo. En el punto de control de San Fernando, el agua se sitúa apenas unos centímetros por encima del umbral establecido.

En Titulcia, el caudal medio registra 3,34 metros, frente a los 2,60 metros que marcan el nivel rojo. En Valdepeñas, el nivel ronda el metro por encima del umbral de 3,50 metros, mientras que en Algete el río alcanza los 3,14 metros, superando los 2,15 metros fijados como referencia de riesgo.

En el caso del Alberche, a su paso por Aldea del Fresno, el caudal se sitúa casi un metro por encima del nivel rojo. Por su parte, el Henares supera el umbral en el punto de control de Espinillo por cerca de 50 centímetros.

Además de estos avisos rojos, la CHT mantiene la alerta naranja en el río Guadarrama entre Villanueva del Pardillo y Villafranca del Castillo, así como en el río Lozoya en Alameda del Valle y en El Paular. Otras tres estaciones de medición permanecen en nivel amarillo.

Embalses al 84% de su capacidad

En paralelo, el Canal de Isabel II ha informado de que los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 84% de su capacidad total, con 800,474 hectómetros cúbicos almacenados. Entre ellos destaca el embalse de El Villar, que supera el volumen máximo previsto.

Ante esta situación, diez presas están liberando agua para garantizar la seguridad hidrológica. Se trata de las presas de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar, cuyas aguas desembocan en el río Lozoya. A ellas se suman Pedrezuela, que vierte al río Guadalix; El Vado, al Jarama; Manzanares el Real, al río Manzanares; La Jarosa, al arroyo del mismo nombre; y Navalmedio, al río Guadarrama.

Las presas que más agua están liberando en estos momentos son Puentes Viejas y El Villar, con 105 metros cúbicos por segundo (m³/s). Les siguen El Vado, con 75 m³/s, y Pinilla y El Atazar, con 70 m³/s cada una.

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha señalado que, cuando se declara un aviso por desembalses significativos, se comunica de forma inmediata a las autoridades competentes en materia de protección civil para que puedan evaluar la situación y adoptar las medidas necesarias.

El organismo mantiene el seguimiento de las previsiones meteorológicas para los próximos días ante la posibilidad de nuevos incrementos de caudal y recomienda atender a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y a las indicaciones de las autoridades.