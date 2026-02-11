Ayuso llevará a los tribunales la ley sanitaria de Mónica García si se aprueba: por ahora, "es un anuncio vacío"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha amenazado con llevar a los tribunales el anteproyecto de ley que regula la colaboración público-privada en sanidad y ha criticado que la ministra del área, Mónica García, quiera "exportar el caos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también portavoz del Gobierno autonómico ha subrayado que las sanitarias son competencias "exclusivas" de las regiones y ha criticado que la ministra quiere meterse en su "capacidad de autoorganización".

"Si esa ley saliera adelante, que insisto, lo dudo mucho, por supuesto que tendría la correspondiente respuesta en los tribunales por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha expresado el consejero.

Fuentes de la Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute señalan que ayer la ministra en el Consejo de Ministros "volvió a realizar otro anuncio vacío, obviando las fases previas y los trámites que el texto debe de superar". Y es que, una vez superado el periodo de audiencia, deberá continuar con la tramitación ordinaria, (informe de la Abogacía General del Estado y otras instancias) antes de volver nuevamente al Consejo de Ministros, recuerdan.

"Una vez más, Mónica García, fruto de su obsesión y su necesidad de legislar contra Madrid debido a su sectarismo ideológico y su rechazo a la colaboración público/privada, trata de confundir a la opinión pública con una supuesta aprobación de un texto que no es tal puesto que le quedan meses de recorrido en su tramitación y que además nunca prosperará", sostienen desde este departamento.

El portavoz del Ejecutivo de Ayuso, por su parte, ha insistido en que la ministra quiere "exportar el caos sanitario" al resto de comunidades autónomas, el mismo que tiene ella "con esas huelgas de médicos generalizadas precisamente a cuenta del estatuto (marco)".

"No vamos a consentir que Mónica García, que ha demostrado ser la ministra más incompetente del Ministerio de Sanidad, exporte ese caos precisamente a las comunidades autónomas que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo con éxito", ha reivindicado.

Además, ha vuelto a poner el foco en que Madrid tiene "la mejor sanidad" de España. "Seguiremos trabajando con la colaboración público-privada para poder prestar la mejor sanidad a los ciudadanos, que es lo que nos demandan, por tanto que aleje el caos y que nos deje trabajar a las comunidades autónomas", ha pedido.