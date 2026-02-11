Íñigo Henríquez de Luna, nombrado máximo responsable de política municipal de Vox en Madrid

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Madrid y portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha comunicado este miércoles el nombramiento de Íñigo Henríquez de Luna como máximo responsable de acción política municipal del partido en la provincia.

Además, Julio Utrilla se incorpora al Comité Ejecutivo Provincial como responsable de Relaciones Institucionales, función que desempeñaba hasta el momento Henríquez de Luna. Utrilla compaginará esta nueva responsabilidad con la que ya venía ejerciendo como responsable provincial de Organización Territorial y Mediación.

Para Fúster, que considera que esta reestructuración fortalece aún más el proyecto de Vox en Madrid, "no hay nadie mejor que Íñigo Henríquez de Luna para liderar y coordinar la acción municipal de Vox en toda la Comunidad de Madrid, así como para preparar a nuestros grupos municipales para el gran salto adelante que aspiramos a dar en 2027".

El presidente de Vox Madrid también ha mostrado su enorme satisfacción por la incorporación de Julio Utrilla "porque va a reforzar nuestras relaciones con la sociedad civil y el mundo de la empresa". Además, ha querido agradecer el fantástico trabajo realizado por Javier Pérez Gallardo, que seguirá ligado al Comité Ejecutivo Provincial con motivo de la organización electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2027 en la Comunidad de Madrid.

Actualmente, Henríquez de Luna es diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid; portavoz adjunto primero; portavoz en las comisiones de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado; y miembro titular de la Diputación Permanente.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es abogado, diplomado en Asesoría Jurídica y Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la misma universidad. Prácticamente toda su carrera política la desarrolló en el PP. En 1983 se afilió a Alianza Popular y en el año 2000 recogió su primer acta de edil en Madrid.

En 2019 dejó su acta de concejal después de que quedar fuera de las listas electorales al Ayuntamiento de Madrid para los comicios de mayo de ese año. Henríquez de Luna, considerado un "escudero" de Esperanza Aguirre y portavoz en el Consistorio, fue apartado por la dirección de la candidatura de José Luis Martínez-Almeida. La razón dada fue que "no daba el perfil" del nuevo PP madrileño.

Poco después fichó por Vox, formando parte de las listas de Rocío Monasterio. Tras la marcha de ésta ha conseguido mantenerse en puestos clave en Madrid de esta formación.