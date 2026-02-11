La Comunidad de Madrid fija la PAU de 2026 del 1 al 4 de junio

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado de que la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 arrancará con la prueba ordinaria los días 1, 2, 3 y 4 de junio.

En concreto, del 13 al 19 de mayo los alumnos madrileños podrán formalizar la matrícula para presentarse en la primera convocatoria. El día 5 de junio se reservará para la coincidencia en pruebas o posibles incidencias.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, García Martín ha detallado que en la extraordinaria, los estudiantes se matricularán del 18 al 24 de junio y el 3 de julio se reservará para incidencias.

La Comisión Organizadora aprobó en octubre los modelos de examen, con la novedad de que en el sistema de corrección se emplearán múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25 para una valoración más precisa del desempeño.

Además, los modelos aplicarán casi el 70% de los criterios de la Conferencia de Rectores (CRUE). Madrid se sitúa así entre las regiones con mayor adaptación tras el proceso de armonización impulsado por los rectores.